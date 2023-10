Météo : quels sont les 4 départements en vigilance orange pluie-inondation ?

Météo-France a placé, ce dimanche 29 octobre 4 départements en vigilance orange en raison de violentes pluies et inondations.

Quatre départements ont été placés en vigilance orange pluie-inondation par Météo-France ce dimanche 29 octobre.

Sont concernés par cette alerte les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Charente et la Vienne.

Poursuite d'un temps perturbé ce dimanche.





Les vents forts de Sud-Ouest entretiennent de fortes vagues sur toute la façade atlantique et l'entrée de Manche.



Un front pluvieux actifs'étend du Sud-Ouest au Nord-Est du pays.





Restez informés : https://t.co/SBcDaJ3wuk https://t.co/aS7cXpDjOQ — Météo-France (@meteofrance) October 29, 2023

Quatre autres départements sont quant à eux placés en vigilance orange pour d'autres motifs. Parmi eux figurent la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques pour risque de crues, et la Vendée en alerte orange aux vagues et submersions.

Ces risques sont en lien avec la dépression Céline située sur les Îles Britanniques : «Les vents forts de Sud-Ouest associés génèrent et entretiennent des fortes vagues concernant toute la façade atlantique et l'entrée de Manche. Un front pluvieux actif s'étend du sud-ouest au nord-est du pays», indique Météo-France sur son site.

Le service de météorologie a donné plusieurs consignes de précautions à suivre pour les habitants des départements concernés, comme s’éloigner des cours d'eau et des points bas, rejoindre un point haut ou s’abriter à l'étage, ne pas s’engager pas sur une route immergée, même partiellement. Aussi les habitants sont invités à éviter les déplacements, à ne pas descendre dans les sous-sols et se tenir informés sur la situation.