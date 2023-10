«Rail de dépressions» : quel est ce phénomène qui va provoquer la tempête Ciaran en France ?

Alors que la tempête Céline qui a fait de nombreux dégâts dans l'Hexagone s'éloigne, de nouvelles perturbations, dont la tempête Ciaran, sont attendues dans les prochains jours en raison d'un phénomène appelé «rail de dépressions».

Orages, inondations, vents violents... Depuis la mi-octobre, les séquences de perturbations se succèdent en France. Après Céline, une nouvelle tempête, Ciaran, doit toucher dès jeudi le pays.

En cause : un «rail de dépressions» caractérisé par des rafales à forts contrastes thermiques entre l’air chaud au sud et l’air froid au nord.

© Météo-France

Comme l'explique Météo-France, ces différences de températures permettent d'alimenter en énergie les dépressions qui, en circulant, augmentent la puissance des vents et provoquent ainsi de violentes tempêtes.

Selon l'agence de météorologie, des rafales de l'ordre de 150 km/h sont pressenties sur la pointe bretonne, 100 km/h dans les terres du nord-ouest de la France. Des pluies diluviennes devraient aussi accompagner ces bourrasques.

Malgré la levée dimanche soir de la vigilance orange vagues-submersion pour la Vendée, et celle pour crues qui concernait la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, le temps reste très perturbé ce lundi avec notamment de fortes précipitations sur l'est du pays.