Tempête Ciaran : à quoi faut-il s'attendre cette semaine en France ?

Pour cette première semaine du mois de novembre, l’Hexagone va subir un temps très automnal, lié à de multiples dépressions, dont Ciaran, qui devrait débarquer ce jeudi 2 novembre sur le territoire.

Un climat qui sera fortement perturbé pour les prochains jours. Pour la seconde semaine de vacances de la Toussaint, la France sera marquée par une météo plutôt perturbée. Pluies, vents, et même une tempête sont attendus dans les prochains jours.

Cela est grandement lié à la multiplication de dépressions sur les côtes de la France. Mais une dépression sera beaucoup plus observée que d'autres : la dépression Ciaran. Cette dernière devrait normalement se transformer en une tempête d'intensité assez «exceptionnelle», selon les experts.

Cette tempête «exceptionnelle» provoquera une hausse de la hauteur des vagues, certaines pouvant atteindre 15 mètres de haut. Des vagues assez hautes pour provoquer le phénomène de vagues-submersion sur la façade atlantique et les côtes de la Manche.

Une tempête d'exception redoutée

Le nord et l'ouest de la France seront notamment touchés par ce phénomène météorologique majeur. Selon les instituts météorologiques, les rafales de vent attendues frôleront les 120 à 140 km/h dans la nuit du mercredi au jeudi 2 novembre.

La menace de #tempêteCIARAN se précise pour jeudi avec :



une #dépression aux alentours de 955 hPa sur le bassin de la Manche



vents violents à plus de 100 km/h dans l'ouest et sur le nord de la France

#vagues de plus de 10 m en Atlantique pic.twitter.com/Vl2k7fQ24f

— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 29, 2023