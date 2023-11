Météo : après Ciaran, une nouvelle tempête pourrait arriver rapidement en France

Alors que la tempête Ciaran va gagner le nord-ouest de l’Hexagone cette nuit, une dépression secondaire, dont l’intensité est encore incertaine, pourrait toucher le sud-ouest de la France dès jeudi soir, selon les dernières prévisions météorologiques réalisées ce mercredi 1er novembre.

Une fin de semaine cataclysmique sur toute la côte ouest française. Dans les prochaines heures, la tempête Ciaran, en provenance du Royaume-Uni, devrait s’abattre violemment sur le nord-ouest du pays. Météo-France a placé trois départements en vigilance rouge liée au vent entre minuit et 9h ce jeudi matin, à savoir la Manche, le Finistère et les Côtes-d’Armor.

D’après le modèle météorologique allemand ICON, les trois départements placés en alerte rouge pour ce jeudi matin devraient encore être soumis à des vents violents avoisinant les 150 km/h jeudi à 19h. A cette même heure et selon cette source identique, les rafales de vent devraient approcher les 100 km/h sur la côte atlantique et dans le quart nord-ouest du pays.

#TempeteCiaran | Le modèle ICON envisage des vents extrêmement puissants au large de la #Bretagne en cours de nuit prochaine. Alors que la plupart des scénarios anticipent des rafales jusqu'à 180km/h, ICON table sur des valeurs proches de 200km/h non loin du #Finistère. … pic.twitter.com/qLh2K07UCS — Anthony Grillon (@AnthoGrillon) November 1, 2023

Les fortes rafales de vent présentes dans la journée de jeudi dans le nord-ouest du pays devraient se déplacer dans la soirée en direction du sud-ouest de l’Hexagone, en compagnie d’une pluie soutenue, selon les prévisions de Météo-France faites ce mercredi.

Une tempête qui toucherait la majeure partie du pays

De nombreux modèles météorologiques ont fait état de l’arrivée d’une seconde tempête consécutive à Ciaran en France en fin de semaine. Cette dernière devrait être moins puissante que la première mais elle s’étendrait plus largement sur le plan géographique au sein du pays.

D’après les prévisions du Met Office, les rafales de vent attendues samedi à 21h dans le sud-ouest de la France pourraient atteindre les 120 km/h et gagner progressivement les terres au centre du pays. Comme le démontre leur cartographie relayée sur Twitter, la majeure partie du pays serait touchée par des vents violents avoisinant les 75 km/h.

La médiatisation de la tempête #Ciaran pourrait en cacher une autre !



Une dépression à caractère explosif pourrait à nouveau toucher les régions + au sud samedi. Contrairement à Ciarán, elle pourrait concerner davantage les terres. Sa trajectoire/intensité encore mal cernées. pic.twitter.com/tSCNk0gJsV — Météovillages (@aallicheoff) November 1, 2023

D’autres météorologues ont également estimé que la seconde tempête attendue en fin de semaine devrait emprunter la même trajectoire que Ciaran en raison du phénomène du «rail des dépressions». Selon Météo-France, il s’agit d’un «courant d’ouest à sud-ouest bien ancré sur l’Europe, faisant office d'autoroute pour les perturbations».

Les différents modèles et prévisions météorologiques seront affinés dans les prochaines heures afin de donner plus de précisions sur ce second événement climatique annoncée dans l’Hexagone en fin de semaine.