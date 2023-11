Tempête Ciaran : voici les départements qui vont passer en vigilance rouge ce soir

Alors que la tempête Ciaran doit déferler sur la France à partir de mercredi, trois départements vont passer en vigilance rouge vent, le niveau maximal d'alerte, ce soir. Des rafales pouvant atteindre 170 km/h sont attendues.

Prudence. Dès ce mercredi minuit et jusqu'à jeudi 10h, le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche seront placés en vigilance rouge vent, soit le niveau maximal d'alerte, a annoncé Météo-France dans son bulletin du jour.

3 départements en Rouge



17 départements en Orange pic.twitter.com/Dlqr2YsFxR — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 1, 2023

Les vents violents seront accompagnés d'importantes précipitations «avec des cumuls pouvant atteindre 30 à 50 mm». 17 départements seront également placés en vigilance orange pour vagues-submersion ou pluie-inondation.

Ciaran, cette première grosse tempête de l'automne, «frappera la pointe bretonne avant minuit» avec des rafales pouvant atteindrent les 170 km/h sur les caps les plus exposés, prévient Météo-France.

«Des coupures de route et des chutes d'arbres sont à redouter»

Face à cette tempête potentiellement dévastatrice, les autorités ont multiplié les appels à la prudence. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que 3.200 pompiers seront mobilisés dans les quatre départements bretons (Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine, Finistère et Morbihan) ainsi que la Manche et la Loire-Atlantique.

Pour le seul département du Finistère, qui pourrait être le plus touché, «plus de 650 pompiers ont été mobilisés pour la nuit de mercredi à jeudi contre 250 habituellement, ainsi que plus de 435 gendarmes», selon le préfet Alain Espinasse.

«Des coupures de route et des chutes d'arbres sont à redouter», a-t-il prévenu, appelant la population à éviter tout déplacement surtout après 21h, à rester confinée autant que possible et à éviter de s'approcher du littoral.