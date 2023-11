Toussaint : près d’un tiers des Français croit à une vie après la mort, selon une étude IFOP

D’après une étude IFOP publiée ce mercredi 1er novembre, jour de Toussaint, 31 % des Français ont affirmé croire à une vie après la mort. Si ce chiffre se stabilise depuis 2018, il a pourtant largement augmenté chez les moins de 35 ans ces dernières années.

Un sujet qui intrigue peu importe l’âge et les opinions de chacun. A l’occasion de la Toussaint ce mercredi, l’institut français d’opinion publique (IFOP) a publié un sondage réalisé pour le site spécialisé Plaquedeces.fr sur les croyances liées à la vie après la mort.

L’enquête révèle que 31 % des Français interrogés croient à une vie après la mort, alors que 33 % d’entre eux ne se sont pas prononcés et 36 % des sondés ont assuré ne pas croire à cette théorie.

A titre de comparaison, c’est autant d’avis positifs sur la question qu’en 2018 (31 %) mais moins qu’en 1970 (37 %). En revanche, la part des personnes questionnées n’émettant aucun avis a doublé entre 1970 (16 %) et 2023 (33 %). «L’intérêt grandissant pour les sujets paranormaux et ésotériques peut expliquer la progression de cette incertitude», analyse l’institut à propos de cette dernière variation.

L’idée de la réincarnation gagne du terrain

Dans l'hypothèse d'une vie après la mort, sous quelle forme s’applique-t-elle selon les Français interrogés ? Ces derniers ont majoritairement voté pour les idées menant à la réincarnation (32 %) et à la notion de paradis et enfer (32 %).

A noter que la première hypothèse est en grande évolution en deux décennies, passant de 22 % d’adeptes en 2004 à 32 % cette année. A l’inverse, l’opinion défendant une dualité entre paradis et enfer a régressé sur la même période de 37 % à 32 %, tout comme celle défendant la résurrection, passant de 28 % des sondés en 2004 à 24 % en 2023.

La chute la plus notable concernant les croyances liées à la vie après la mort est à mettre à l’actif de l’idée de vie éternelle, dégringolant de 46 % d’adeptes en 1980 à 27 % de nos jours.

Les jeunes sont les plus croyants sur la vie après la mort

L’étude a permis de démontrer que les jeunes âgés de moins de 35 ans étaient les plus croyants concernant l’existence potentielle d’une vie après la mort. Ils ont été 41 % d’entre eux à l’affirmer, contre seulement 27 % des sondés âgés de plus de 35 ans.

Les personnes âgées de moins de 35 ans ont également été les plus nombreuses parmi les sondés à affirmer croire en la résurrection (43 %), au paradis et à l’enfer (48 %), à la vie éternelle (37 %) et à la résurrection (31 %).

Les croyances liées à ces quatre idées régressent progressivement avec l’âge des personnes sondées. En effet, les sondés âgés de plus de 50 ans étaient dans chaque cas les moins croyants sur les options proposées concernant une potentielle vie après la mort.

Dans la même logique, les personnes croyantes et pratiquantes étaient les plus ouvertes aux quatre options proposées, suivies par les croyants non pratiquants et enfin par les athées convaincus.