Handicap : le gouvernement débloque 300 millions d’euros pour améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite

Le gouvernement lance ce jeudi 2 novembre un «fonds accessibilité» de 300 millions d’euros sur cinq ans. L’objectif est de permettre aux petits commerces de devenir accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Une aide à destination des établissements de proximité. Ce jeudi 2 novembre, le gouvernement lance son «fond accessibilité». Celui-ci, à hauteur de 300 millions d’euros sur cinq ans, a pour but d’accompagner ces commerces dans leurs «travaux de mise en accessibilité» pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite.

Sur 800.000 établissements recevant du public de catégorie 5, tels que les hôtels, cafés ou les restaurants, «560.000 ne sont pas accessibles aujourd’hui», a déploré Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, lors d’un déplacement dans un commerce parisien.

Par l’intermédiaire de ce fond, l’État s’engage à prendre en charge 50% du coût des travaux, dans la limite de 20.000 euros. La priorité est donnée aux établissements de villes accueillant des épreuves olympiques.

Les établissements souhaitant bénéficier de ce plan devront déposer un dossier sur le site de l’Agence des services et de paiement (ASP), puis une fois le devis réalisé, 30% de l'aide de l'Etat leur sera versée pour «enclencher les travaux», et ils recevront le reste une fois qu'ils les auront terminés.

L’incitation plutôt que les sanctions

Le gouvernement mise sur un accompagnement et un encouragement plutôt que d’obliger les commerces à améliorer l’accessibilité aux personnes atteintes de handicap.

«Encore une fois, nous avons préféré l’incitation aux sanctions», a indiqué Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des personnes handicapées à nos confrères de France Bleu.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, en 2021, 6,8% de personnes de 15 ans ou plus vivant à leur domicile déclaraient avoir au moins une limitation sévère dans une fonction physique, sensorielle ou cognitive.

Par ce dispositif, le gouvernement entend également aider les personnes âgées, dont les problèmes de mobilité peuvent croître. «On a de plus en plus de personnes âgées qui ont de plus en plus de mal à se déplacer et bien, là aussi, on améliore» leur confort, a expliqué Fadila Khattabi.