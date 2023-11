Tempête Ciaran : dans quelles régions la circulation des TER sera-t-elle encore perturbée ce vendredi ?

En raison des dégâts occasionnés par la tempête Ciaran, ce jeudi 2 novembre, la circulation des TER devrait connaître des perturbations ce vendredi dans certains départements français, selon une annonce du ministre délégué aux Transports Clément Beaune.

Une amélioration du trafic ferroviaire prévue ce jeudi soir mais quelques fermetures de tronçons attendues vendredi. Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a assuré ce jeudi que le trafic ferroviaire retrouverait progressivement de la fluidité en France dans la soirée et ce vendredi.

«Il y aura des perturbations sur certaines lignes de TER, notamment en Bretagne, en Normandie, très certainement dans les Hauts-de-France demain», a indiqué le ministre ce jeudi. Il a ajouté que la circulation des trains en Ile-de-France devrait reprendre «intégralement» dès ce jeudi soir.

Via Twitter, Clément Beaune a également remercié les équipes mobilisées pour «surveiller le réseau, recenser les dégâts, dégager les voies et réparer les caténaires». Il a souligné le travail actif des «4.000 agents et des 150 trains de reconnaissance» engagés dans cette tâche.

#TempêteCiaran Depuis hier soir, nos équipes sont mobilisées pour surveiller le réseau, recenser les dégâts, dégager les voies & réparer les caténaires.



4000 agents mobilisés & 150 trains de reconnaissance engagés pour permettre une reprise des circulations en toute sécurité ! pic.twitter.com/hZLbznwvgy — SNCF Réseau (@SNCFReseau) November 2, 2023

Le ministre a expliqué que «quelques tronçons seront fermés» à la circulation en France ce vendredi. Il a précisé que «les services ne seront pas tout à fait normaux en termes de fréquences» sur ces derniers

Clément Beaune a également mis en garde jeudi sur le risque de perturbations annoncé vendredi sur les routes et le réseau ferroviaire dans le Sud-Ouest avec des vents violents attendus dans la nuit de jeudi à vendredi.

123 incidents recensés jeudi sur le réseau SNCF

D’après le recensement communiqué par la SNCF ce jeudi en début d’après-midi, 123 incidents liés à la tempête Ciaran ont été dénombrés sur son réseau, dont 43 dans la région la plus meurtrie, à savoir la Bretagne. Clément Beaune a expliqué que l’opérateur continuait de faire des évaluations en Normandie et en Bretagne dans la journée.

«Les premières indications montrent qu'il n'y a pas, semble-t-il, de dégâts majeurs», a annoncé le ministre délégué aux Transports. La SNCF a seulement relevé pour le moment des chutes d’arbres ou de branches sur les voies, ainsi que certaines ruptures de caténaires.

Clément Beaune a conclu son propos en assurant que toutes les personnes dont le train a été annulé bénéficieront d’un remboursement intégral de leur billet.