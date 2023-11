Tempête Ciaran : des cyclistes font du surplace et tombent à cause du vent aux Pays-Bas (vidéo)

L’arrivée de la tempête Ciaran aux Pays-Bas ce jeudi 2 novembre a entrainé de nombreuses perturbations dans le pays, notamment dans les différents réseaux de transport. L'usage du vélo, largement privilégié dans le pays, a donné lieu à des chutes impressionnantes en raison des vents violents.

Des rafales de vent impressionnantes qui donnent lieu à des images peu communes. Les Pays-Bas sont secoués depuis la matinée de ce jeudi par des vents violents dans tout le pays en raison du passage de la tempête Ciaran.

Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux a permis de démontrer la force de ces rafales, capables de faire tomber des cyclistes en plein effort.

Sur les images, on peut voir ces derniers pédaler rapidement en pleine ligne droite à découvert pour, au mieux, faire du surplace et, au pire, reculer voir tomber.

Le niveau d’alerte météorologique liée au vent a été relevée à «orange» ce jeudi aux Pays-Bas par les services compétents en raison de vents attendus dans le pays pouvant grimper à 110 km/h cet après-midi.

Update storm #Ciarán! (7h15). The storm is currently heading towards the Benelux. The latest satellite images and weather models predict a slightly more southerly course, which will make the wind field above Belgium and the Netherlands more intense than anticipated. Widespread… pic.twitter.com/HrO5V6DmS4

— White Vador ➿ (@AleaJactaEs666) November 2, 2023