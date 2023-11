Israël-Hamas : Emmanuel Macron annonce l'organisation d'une «conférence humanitaire» à Paris le 9 novembre

En déplacement en Bretagne ce vendredi 3 novembre, Emmanuel Macron a annoncé la tenue d’une «conférence humanitaire» dans la capitale française le 9 novembre prochain dans le cadre du Forum de Paris sur la Paix afin «d’accélérer l’aide à Gaza».

Un sommet attendu pour multiplier les dons pour Gaza et mieux organiser l’aide humanitaire sur place. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé vendredi l’organisation d’une «conférence humanitaire» à Paris le 9 novembre. Cette annonce a pour but de mieux acheminer l’aide humanitaire à Gaza, au cœur de la guerre opposant Israël et le Hamas depuis le 7 octobre dernier.

Le ministère des Affaires étrangères français a fait savoir que les pays de l'Union européenne, ceux du Moyen-Orient, le G20, plusieurs agences onusiennes et de grandes ONG figureront parmi les invités de ce sommet organisé dans le cadre du Forum de Paris sur la Paix. Cette même source a précisé que l’objectif de cette conférence serait de «faire le tour des grands donateurs et d'accélérer l'aide à Gaza».

Dans le détail, un premier volet devrait concerner l'aide concrète apportée sur place en matière d'alimentation, d'équipements médicaux et d'énergie. Ces domaines demeurent épineux car «Israël ne veut pas que de l'essence rentre dans la bande de Gaza», selon le ministère français. Un second volet sur les promesses de dons est prévu, ainsi qu’un «échange sur les accès humanitaires».

Le Forum de Paris sur la Paix sera organisé les 10 et 11 novembre bien que des événements parallèles soient prévus les 8 et 9 novembre. Il réunira des représentants d'États, d'organisations internationales, d'entreprises et des ONG. Le thème principal retenu pour cette édition sera «construire ensemble dans un monde de rivalité»

«La lutte contre le terrorisme, ce n'est pas l'attaque indiscriminée contre les populations civiles», a rappelé Emmanuel Macron lors de son déplacement en Bretagne, appelant à «éviter toute escalade» au Proche-Orient.

Une situation humanitaire catastrophique à Gaza

Depuis le début du conflit, les 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza vivent sous les bombardements israéliens dans une situation humanitaire catastrophique. Le «siège complet» imposé par Israël prive la population de livraisons d'eau, de nourriture et d'électricité. Depuis la prise de pouvoir du Hamas dans la région en 2007, le territoire est soumis à un blocus israélien terrestre, aérien et maritime.

D’après les chiffres de l’ONU, plus de 370 camions d'aide humanitaire sont arrivés depuis le 21 octobre à Gaza.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, plus de 1.400 personnes ont été tuées selon les autorités israéliennes, dont une majorité de civils. Actuellement, plus de 240 Israéliens sont toujours retenus en otage par le Hamas dans la région.