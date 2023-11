Parkinson : un malade remarche presque normalement grâce à des électrodes

Grâce à un système d'électrodes fixées sur sa moelle épinière, un sexagénaire, qui était atteint de la maladie de Parkinson, peut dorénavant marcher, a-t-on appris ce lundi.

Un véritable miracle. Gravement handicapé par sa maladie de Parkinson, un patient peut désormais marcher presque normalement grâce à un système d'électrodes fixées sur sa moelle épinière. C'est la nouvelle prouesse d'une équipe de chercheurs à Lausanne (Suisse), qui avaient déjà réussi à faire remarcher des paralytiques.

«Je peux aller me promener, aller faire des courses seul»

«Maintenant, (...) je peux marcher d'un point à un autre sans me soucier de la façon dont je vais y arriver», résume auprès de l'AFP ce patient français, Marc, 62 ans. «Je peux aller me promener, aller faire des courses seul. Aller faire ce que je veux». Ce sexagénaire, qui ne souhaite pas communiquer son nom de famille, est atteint depuis une trentaine d'années d'une maladie de Parkinson, à un stade donc très avancé. Il ne parvenait plus à marcher qu'avec de grandes difficultés. C'est le cas de presque tous les patients quand la maladie a beaucoup progressé. Ils sont notamment atteints de «freezing», un blocage soudain qui provoque souvent une chute.

On ne sait quasiment pas traiter ces symptômes qui finissent par lourdement handicaper les patients, condamnés à terme à rester alités ou dans une chaise roulante. Le cas de Marc est donc exceptionnel et résulte d'une prouesse médicale, détaillée ce lundi 6 novembre, dans la revue Nature Medicine. Une équipe suisse de chercheurs lui a implanté un système complexe d'électrodes, une «neuroprothèse», sur la moelle épinière.

Résultat : cette neuroprothèse «a réduit les troubles de la marche, les problèmes d'équilibre et le freezing», résume ce travail supervisé par la chirurgienne Jocelyne Bloch et le neuroscientifique Grégoire Courtine au sein du CHUV de Lausanne, avec le soutien de l'Ecole polytechnique fédérale.

Le duo est déjà connu pour l'un des grands exploits médicaux des dernières années : leur équipe a fait remarcher plusieurs paraplégiques jusqu'alors privés de tout mouvement des jambes à la suite d'accidents.