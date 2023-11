Grande-Bretagne : Épouses, mères, fiancées... Les émouvantes lettres du XVIIIe siècle adressées à des marins français prisonniers enfin dévoilées

Une centaine de lettres écrites par des femmes à des marins prisonniers ont été ouvertes par un professeur français de Cambridge, 265 ans après qu'elles aient été envoyées.

Des mots de réconfort qui n'auront jamais trouvé leurs destinataires. Regroupées en trois piles et tenues ensemble par des rubans,104 lettres, pour la plupart des lettres d’amour datant du XVIIIe siècle, ont été ouvertes et lues pour la première fois par Renaud Morieux, un professeur français de l’Université de Cambridge. Elles étaient destinées à des marins français capturés par les Britanniques au cours de la guerre de Sept Ans (1756-1763), mais ne sont jamais parvenues à leurs destinataires. Des fiancées, des épouses, des mères et des sœurs ont rendu à travers ces lettres un témoignage intime et historique à la fois.

Over 100 letters sent to French sailors by their loved ones have finally been read – 265 years later!





The letters were seized by Britain’s Royal Navy during the Seven Years’ War and forgotten about until @RenaudMorieux of @CamHistory discovered them at the @UKNatArchives

