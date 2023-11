Lutte contre le harcèlement scolaire : Brigitte Macron et Gabriel Attal dans un lycée parisien ce mardi pour rencontrer des victimes

En préambule de la journée nationale contre le harcèlement à l’école qui a lieu ce jeudi 9 novembre, Brigitte Macron et Gabriel Attal, le ministre de l’Éducation nationale, se rendent ce mardi dans un lycée parisien pour y rencontrer des élèves et personnalités qui luttent contre ce fléau.

Ce mardi 7 novembre, Gabriel Attal, ministre de l’Education nationale, et Brigitte Macron se rendent dans un lycée du 13e arrondissement de Paris. Lors de ce déplacement, deux jours avant la journée nationale contre le harcèlement, ils s’entretiendront avec des victimes de harcèlement scolaire.

Cet événement, auquel 200 élèves ont été conviés, s’ouvrira par une prise de parole du chanteur Mika. En septembre dernier, dans l’émission «50 minutes inside» sur TF1, l’artiste avait révélé avoir été victime de harcèlement scolaire dans son enfance.

Dimanche, Gabriel Attal a également révélé, dans l'émission sept à huit, sur TF1, avoir lui aussi été victime de faits de harcèlement scolaire au cours de son adolescence, lesquels avaient pris, a-t-il dit, la forme d'un «déferlement d'injures et d'insultes».

Le ministre et la Première dame échangeront par la suite avec d’anciens élèves qui luttent contre le harcèlement scolaire, par le biais d’associations ou encore de podcast permettant de libérer la parole.

Une priorité pour le gouvernement

Dès sa prise de poste, Gabriel Attal a pris très au sérieux le fléau du harcèlement scolaire. A la suite du suicide de Nicolas, un adolescent de 15 ans à Poissy (Yvelines), le ministre de l’Education nationale s’était entretenu avec l'ensemble des recteurs au sujet de la lutte contre le harcèlement scolaire. Durant cette réunion, il avait indiqué vouloir «un électrochoc à tous les niveaux» rappelant que la priorité était de «protéger à tout prix nos élèves».

Le 27 septembre, le gouvernement a dévoilé les grandes lignes de son plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire. Un dispositif qui traite aussi ce dit harcèlement qu’il soit physique, ou bien numérique, mais qui donne également plus de pouvoir à la justice et sanctionne plus fermement les auteurs.