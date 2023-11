Marche contre l'antisémitisme : La France insoumise annonce qu'elle n'y participera pas

La France insoumise a annoncé ce mercredi 8 novembre qu'elle ne participera pas à la marche contre l'antisémitisme ce dimanche à Paris, tout en dénonçant la présence annoncée du Rassemblement national.

La faute au RN ? La France insoumise (LFI) et ses députés «ne participeront pas» à la marche contre l'antisémitisme prévue dimanche à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, a fait savoir ce mercredi le parti de la gauche radicale en dénonçant la présence annoncée du Rassemblement national.

«Lutter contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme est impraticable aux côtés d'un parti qui trouve ses origines dans l'histoire de la collaboration avec le nazisme», a affirmé LFI dans un communiqué, estimant que «l'ambiguïté des objectifs» de cette manifestation «permet les soutiens les plus insupportables».

Une «ambiguïté des objectifs»

L'appel lancé mardi par Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher a été rapidement «rallié par Marine Le Pen et Jordan Bardella», ce qui démontre «combien l'ambiguïté des objectifs de cette démarche permet les soutiens les plus insupportables», a insisté LFI dans son communiqué.

Le parti a ainsi officialisé une absence actée dès mardi soir par son leader Jean-Luc Mélenchon, qui avait rejeté ce «rendez-vous» des «amis du soutien inconditionnel au massacre», en référence aux bombardements israéliens sur Gaza, des propos qui ont déclenché une nouvelle polémique à l'encontre du tribun insoumis.

«Notre pays a besoin d'initiatives qui unifient notre peuple», a expliqué LFI, jugeant «nécessaire de se réunir autour des objectifs de paix pour exiger clairement un cessez-le-feu et la libération des otages» retenus par le Hamas depuis son attaque meurtrière du 7 octobre.

Pour les Insoumis, l'appel des deux têtes du Parlement «ne répond pas à cet impératif», et par conséquent «LFI et son groupe parlementaire ne participeront pas à cette manifestation».