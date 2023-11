Aides d'urgence à Gaza et Israël, antisémitisme... Voici les sujets qui seront évoqués au Conseil de Paris

À cinq jours de la tenue du prochain Conseil de Paris, ce mardi 14 novembre, le Premier adjoint à la Maire, Emmanuel Grégoire, a détaillé ce jeudi 9 novembre les différents sujets et mesures discutés, débattus et votés la semaine prochaine.

Le conflit entre Israël et le Hamas en point d'orgue. Alors que le prochain Conseil de Paris s'ouvrira ce mardi 14 novembre, jusqu'au vendredi 17 novembre prochain, le Premier adjoint à la Maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a indiqué ce jeudi les principaux points qui seront évoqués en séance la semaine prochaine.

Dans un premier temps, Emmanuel Grégoire a annoncé que le Conseil s'ouvrira avec différents hommages. Une minute de silence sera respectée en mémoire du professeur de français Dominique Bernard assassiné par un terroriste islamiste le 13 octobre dernier, à Arras (Pas-de-Calais).

«Un hommage sera rendu aux victimes et otages israéliens, après les attaques terroristes du Hamas survenues le 7 octobre. Un autre hommage sera rendu en faveur de toutes les victimes civiles à Gaza», a indiqué Emmanuel Grégoire.

Deux aides d'urgence débloquées par la Ville

De son côté Nicolas Nordman, adjoint à la Maire de Paris en charge de la prévention, de l'aide aux victimes, de la sécurité et de la police municipale, a communiqué les détails de l'attribution de deux aides d'urgence, l'une destinée à Gaza et l'autre à Israël.

«Une aide humanitaire de 100.000 euros sera débloquée et envoyée à l'association ACTED, un partenaire de la Ville de Paris, qui œuvre pour distribuer des produits de premières nécessités à la population civile palestinienne», a précisé Nicolas Nordman, ajoutant que l'aide du même montant à destination d'Israël sera versée à Maguen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, qui assure également des missions humanitaires.

Renforcement de la sécurité dans la capitale

Nicolas Nordman a également évoqué la recrudescence des actes antisémites à Paris. «Les agents de la Ville procèdent au nettoyage des symboles antisémites, pour qu'ils soient effacés le plus rapidement possible», a-t-il dit en référence aux étoiles de David taguées sur des murs et des bâtiments parisiens. L'adjoint à la Maire en charge de la sécurité a indiqué qu'une «accélération de ces actes avait été constatée depuis le 30 octobre», et que le Conseil de Paris actera le déploiement d'effectifs supplémentaires aux abords des lieux de culte parisiens.

Une subvention à hauteur de 400.000 euros à destination du Fonds Social Juif Unifié (FSJF), «pour des besoins d'aménagements, alarmes ou encore d'autres équipements», sera soumise aux votes la semaine prochaine, a conclu Nicolas Nordman.

Le contrat parisien de prévention et de sécurité

Parmi les sujets évoqués à partir de mardi, le contrat parisien de prévention et de sécurité 2023-2026 sera présenté au Conseil de Paris.

«Élaboré en collaboration avec la Préfecture de police de Paris, le parquet de Paris et la région Ile-de-France», ce «document opérationnel» rassemble des actions pour endiguer les agressions des touristes dans la capitale, l'aide apportée aux personnes vulnérables et âgées, et un travail de fond sur le harcèlement scolaire», ont indiqué les responsables politiques.