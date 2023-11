Marche contre l'antisémitisme : Olivier Dussopt annonce qu'il y participera

Le ministre du Travail Olivier Dussopt a annoncé ce vendredi sur CNEWS qu'il participera ce dimanche à la marche contre l'antisémitisme à Paris.

«Oui, bien sûr j’y serai», a déclaré ce vendredi, Olivier Dussopt invité de la Grande Interview sur CNEWS. Le ministre du Travail a confirmé sa présence ce dimanche dans le cortège de la grande marche civique contre l’antisémitisme ce dimanche à Paris.

«C’est un moment important et je pense que l’initiative prise par la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet et le président du Sénat, Gérard Larcher est une bonne initiative», a-t-il poursuivi estimant que «c’est important de marquer le fait que l’antisémitisme ça n’est pas la République et qu’un Français juif doit être protégé, respecté dans sa condition religieuse comme citoyen.»

Le nombre d’actes antisémites en France a bondi depuis les attaques du Hamas sur Israël le 7 octobre dernier, atteignant quasiment le chiffre de 1.200.

Des marches partout en France

«Plus nous serons nombreux, mieux cela sera. La présidente de l’Assemblée nationale et le président du Sénat l’ont dit, c’est une marche civique, ce n’est pas une marche de partis politiques», a rappelé le ministre du Travail.

«Il y a une manifestation à Paris où je souhaite qu’il y ait le plus de monde possible mais il y a, à l’appel notamment de l’association des maires de France, des rassemblements dans presque toutes les préfectures de France», a expliqué Olivier Dussopt.

«Il faudra compter tout cela mais c’est important au-delà des chiffres que les Français puissent dire l’antisémitisme ce n’est pas la République et quand on s’en prend à un Français parce qu’il est juif, on s’en prend à la République», a-t-il conclu.