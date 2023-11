Pluies torrentielles dans le Pas-de-Calais : les autorités redoutent un nouvel épisode pluvieux en début de semaine prochaine

Toujours en vigilance rouge pour pluie-inondation et crues, le Pas-de-Calais a connu une nouvelle nuit de pluies torrentielles. Si une accalmie devrait intervenir ce vendredi, les autorités redoutent d'ores et déjà un nouvel épisode pluvieux en début de semaine prochaine.

Rivières en crues, rues inondées, maisons endommagées : le Pas-de-Calais s'efforçait d'évaluer l'étendue des dégâts vendredi après une nuit de pluies torrentielles, qui fait suite à une montée des eaux déjà destructrice mardi.

L'accalmie prévue en fin de journée «devrait durer tout le week-end», mais avec déjà «quelques inquiétudes» sur un nouvel épisode pluvieux en début de semaine prochaine, a affirmé le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu.

Le département est placé depuis jeudi en vigilance rouge par Météo-France à la fois pour les crues et les pluies et inondations, un épisode qui ne doit commencer à s'estomper qu'en fin d'après-midi.

La Seine-Maritime et la Somme, deux départements localement très touchés par les intempéries de la nuit, ainsi que le Nord, sont eux en vigilance orange.

3 blessés légers depuis lundi

Dix-neuf résidents d'une petite maison de retraite à Nielles-lès-Bléquin ont dû être évacués par précaution, a indiqué la préfecture. Une opération était par ailleurs en cours vendredi matin dans une exploitation agricole du montreuillois où une centaine de bovins ont été sauvés.

Le bilan reste de trois blessés légers depuis lundi.

Les niveaux de précipitations sur l'ensemble de l'épisode sont proches de la quantité habituelle sur un mois, a indiqué Météo-France.

Selon la préfecture, «les cumuls attendus au plus fort de l'épisode» de pluie entre 16H00 jeudi et 16H00 vendredi «sont de l'ordre de 30 à 50 mm sur le Pas-de-Calais» et «70-80 mm sur l'ouest de la Somme».