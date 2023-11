11-Novembre: la flamme du soldat inconnu célèbre son centenaire ce samedi

A l’occasion du centenaire de la flamme du Soldat inconnu célébré ce samedi 11 novembre, Emmanuel Macron se rendra sous l’Arc de Triomphe pour une cérémonie présidentielle à 11h. Depuis un siècle, ce symbole de la nation entretient le souvenir des anciens combattants, à commencer par ceux de la Première guerre mondiale.

C'est un symbole de la mémoire combattante en France qui fête ses 100 ans. Pour célébrer le centenaire de la flamme du Soldat inconnu ce samedi, Emmanuel Macron dirigera une cérémonie présidentielle à 11h sous l’Arc de Triomphe. Le chef de l’État devrait ensuite raviver la flamme du souvenir sur la tombe du Soldat inconnu, comme il est coutume de faire en tant que président de la République en pareille occasion.

A noter que le drapeau tricolore sera érigé dès 10h45 dans ce lieu historique et qu’une veillée du centenaire sera organisée à 17h par le comité de la flamme. Un spectacle retraçant les 100 ans d'histoire de la flamme du Soldat inconnu est prévu à 18h pour conclure les célébrations.

Instaurée le 11 novembre 1923 afin de rendre hommage aux nombreuses victimes françaises de la Grande Guerre, la flamme du Soldat inconnu est devenue aujourd’hui un symbole plus large. Elle englobe désormais tous les morts de la nation tombés lors des différents combats menés lors de ce siècle.

L’histoire de la flamme du souvenir

Après le traumatisme de la Première guerre mondiale, qui a fait 1,4 million de morts ; 3,6 millions de blessés et plus d'un million d'invalides civils et militaires du côté français, le gouvernement tricolore a décidé d’organiser un culte en la mémoire des soldats morts pour la France. Pour les symboliser, l’Arc de Triomphe a abrité dès 1920 la tombe du Soldat inconnu et dès 1923 la flamme du souvenir la surplombant.

Le ministère des armées a publié une vidéo retraçant l’histoire complète de la flamme du Soldat inconnu.

L’idée de placer une flamme sous l’Arc de Triomphe pour que le Soldat inconnu ne tombe pas dans l’oubli est née du journaliste Gabriel Boissy. Un comité de la flamme, regroupant une majorité d’anciens combattants de la Grande guerre, a rapidement été mis en place afin d’entretenir ce lieu symbolique.

Malgré l’Occupation et divers autres incidents au cours des 100 dernières années, la flamme n’a jamais été éteinte, preuve de la puissance de ce symbole dans l’esprit des Français. Cette dernière est traditionnellement ravivée tous les jours à 18h30. Au début, les Anciens combattants se chargeaient de cette tâche de façon anonyme. Aujourd’hui, ce sont différents types de public qui rallument cette flamme.

L’histoire du Soldat inconnu

Le Soldat Inconnu a été choisi dans la citadelle de Verdun parmi huit cercueils provenant de différents champs de bataille. Ces cercueils contenaient les corps de huit soldats français non identifiés pris dans huit des neuf secteurs du front «de la mer aux Vosges».

C’est un jeune soldat du 132e régiment d’infanterie, Auguste Thin, qui a désigné, aux côtés du ministre des Pensions de l’époque André Maginot, le Soldat inconnu le 10 novembre 1920. Il a additionné les chiffres de son régiment, à savoir les nombres 1, 2 et 3 pour choisir le sixième cercueil.

Il a été transféré sous l'Arc de Triomphe le 11 novembre 1920 avant d’être inhumé à son emplacement définitif le 28 janvier 1921. A noter que les sept autres cercueils éliminés dans le choix du soldat inconnu ont été entreposés dans le cimetière du faubourg pavé à Verdun.