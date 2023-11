Inondations dans le Pas-de-Calais : «On a perdu tous nos produits», déplore un boulanger d'Arques

En proie à de fortes précipitations qui ont conduit à des inondations ces derniers jours, le Pas-de-Calais a été fortement impacté par les tempêtes successives qui ont touché l’Hexagone. Une boulangerie de la commune d’Arques a notamment fait les frais de ces intempéries, mettant ainsi à l’arrêt son activité.

Un coup dur pour le commerce dans la région. Ce samedi matin, la rue de la boulangerie Ponseel située à Arques (Pas-de-Calais) s’est transformée en rivière en raison des inondations qui ont touché le département ces dernières heures.

«Vous voyez, ça a commencé à 7h30. On voit qu’il y a pas mal d’eau qui arrive dans les caniveaux. On se dit mince, vite, vite, vite, il faut faire quelque chose. On a lutté pendant environ 30 minutes puis on s’est dit : “il faut arrêter“ car on voyait l’eau arriver de loin et des deux côtés», a expliqué Elodie Ponseel, la gérante de la boulangerie, au micro de CNEWS.

Deux jours plus tard, les stigmates des inondations sont toujours visibles et les pertes nombreuses. Par précaution, les gérants de la boulangerie ont dû couper le courant.

«On a perdu toute notre marchandise, toute notre production du samedi et tout ce qu’on avait au congélateur. Mon mari était en train de faire sa fournée de pains… Quand on est parti, tout était en pousse. C’est compliqué parce qu’entre ce qui est en matière première, ce qui est cuit et ce qui est mis en magasin, ça n’a pas la même valeur», a ajouté la gérante du commerce.

Un huissier est venu estimer l’ampleur des pertes pendant que les employés continuent de nettoyer la boulangerie. Les étalages sont toujours vides. Les gérants espèrent pouvoir rouvrir ce jeudi et tourner définitivement la page des inondations.