Niveau des élèves en français et en mathématiques : Gabriel Attal s'alarme de résultats «inquiétants»

Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal s'est alarmé du niveau «plutôt inquiétant» des élèves de quatrième en maths et en français.

Dans une interview accordée au quotidien Le Parisien lundi 13 novembre, le ministre de l'Éducation nationale a tiré la sonnette d'alarme, en soulignant les résultats «inquiétants» des élèves de quatrième aux évaluations nationales, en particulier dans les deux disciplines phares que sont les maths et le français. Il a promis des «mesures fortes» pour le collège, prévues pour le début du mois de décembre.

«Des résultats contrastés»

Dans un communiqué commentant les résultats des examens nationaux, Gabriel Attal a posé le constat général sur le niveau des élèves de quatrième, dont «un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement».

Le ministre a rappelé ensuite que les résultats sont «contrastés selon les secteurs d'enseignement. Ainsi, des écarts importants sont observés entre les élèves scolarisés en éducation prioritaire et ceux du secteur public hors éducation prioritaire.»

«Par exemple en français, 14,2% des élèves du secteur public hors éducation prioritaire se situent dans le groupe de performance le plus faible. C'est le cas de 38,6% des élèves de REP+ et de 27,2 % des élèves de REP» (réseau d'éducation prioritaire), cite encore le ministère.

Les zones d'éducation prioritaire, créées en 1981 par le gouvernement de Pierre Mauroy, font l'objet d'investissements financiers plus importants dans les quartiers où les taux d'échec à l'école étaient les plus élevés. En 2022, ils concernaient 1,7 million d'élèves du primaire au lycée.

Le communiqué du ministère de l'Éducation nationale précise toutefois l'importance persistante des écarts en fonction de la composition sociale des collèges, en particulier entre le secteur public et le secteur privé.

Quelques progrès notables en sixième

En sixième en revanche, Gabriel Attal s'est félicité de résultats qui «progressent», notamment en «lecture et écriture».

Toujours selon le communiqué du ministère, «les résultats 2023 sont globalement stables en français par rapport à 2022, avec une hausse observée en REP+. Les résultats sont en hausse en mathématiques entre 2022 et 2023, en particulier en REP+», a précisé le ministère.

Une des mesures phares du premier quinquennat fut de limiter à 12 élèves les classes de CP et CE1. Elle a débuté en 2017 dans les zones d'éducation prioritaires, avant d'être étendue à la grande section de maternelle.

Gabriel Attal s'est par ailleurs inquiété d'une «forme de stagnation» en CP. C'est un point de préoccupation et il faut donc continuer à investir sur les petites classes», a-t-il souhaité.

Parmi ses autres priorités, le gouvernement doit faire face à la crise des enseignants. Les vocations de professeur se font de plus en plus rares et les démissions augmentent tous les ans. Pendant l'année 2021-2022, plus de 2.800 professeurs ont démissionné selon le ministère, soit cinq fois plus qu'il y a dix ans. Une tendance inquiétante, bien que la proportion des démissions ne représente que 0,3% de l'ensemble du corps enseignant.