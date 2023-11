Voici à quelle fréquence il faut se laver les oreilles, selon un ORL

Se laver ses oreilles tous les jours n'est pas nécessaire. Au contraire, un nettoyage trop fréquent favorise les irritations et les infections, selon le Dr Jean-Marc Juvanon, membre de la Société Française ORL (SFORL).

Substance grasse jaunâtre sécrétée dans le conduit auditif externe, le cérumen protège l’oreille et aide à éliminer les microbes, les bactéries, et autres impuretés susceptibles de se loger à l’intérieur.

C’est pourquoi il est déconseillé de réaliser une toilette auriculaire quotidiennement, surtout que «beaucoup de personnes font l’erreur d’enfoncer trop profondément le coton-tige dans le conduit auditif», constate le Dr Jean-Marc Juvanon.

«le moins souvent possible»

Or la peau de celui-ci est «très fragile». Elle peut ainsi «s’irriter et s’infecter». Si on a une production normale de cérumen, «il faut se nettoyer les oreilles le moins souvent possible», en tout cas pas plus d'une fois par semaine, affirme le spécialiste, membre de la Société Française ORL (SFORL).

Étant donné que l'on ne voit pas l'intérieur de nos oreilles, il conseille de recouvrir son auriculaire avec un mouchoir et de le passer à l’entrée de celles-ci. S’il y a des dépôts, on peut alors «procéder à un petit nettoyage sans aller au fond».

«Le cérumen est une couche protectrice et antiseptique qui est indispensable», rappelle-t-il. Cette étape doit simplement permettre d'enlever l’excédent se trouvant sur l’orifice externe pour des raisons esthétiques.

«LA NATURE EST BIEN FAITE»

Mais elle n’est pas essentielle. «La nature est bien faite, poursuit-t-il. Si on ne fait rien, le cérumen va s’écouler naturellement et il n’y aura aucun problème». L’ORL souligne toutefois que certaines personnes produisent du cérumen de manière trop abondante.

Dans ce cas, si on fait l’impasse trop longtemps sur le nettoyage, le cérumen risque de s’accumuler et de «créer un bouchon pouvant entraîner une baisse de l’audition».

un lavage rapide à l’eau tiède

Pour limiter ce phénomène, il est possible de réaliser un lavage rapide à l’eau tiède sous la douche. Attention néanmoins à ne pas le faire systématiquement «car le conduit auditif n’est pas fait pour recevoir de l’eau en permanence», rappelle-t-il.

C’est d'ailleurs pour cette raison que l'été, quand on se baigne longtemps et souvent, il n’est pas rare de souffrir d’une otite.