Divisions au sein de la Nupes : «Le PS et les écologistes doivent clarifier leurs positions», prévient Mathilde Panot

Alors que la Nupes semble se déchirer, Mathilde Panot croit encore qu’il est possible de la sauver. Et pour y parvenir, la présidente de LFI à l'Assemblée nationale estime indispensable de former une liste commune aux européennes.

Être une alternative. Invitée de Télématin ce vendredi 17 novembre, la présidente de la France insoumise à l’Assemblée nationale a déclaré toujours croire en la Nupes malgré l’éloignement progressif de ses alliés. Mathilde Panot les a appelé à «clarifier leurs positions».

"Le PS et les écologistes doivent clarifier leurs positions. S'il n'y a pas de liste unique aux européennes, la NUPES va souffrir d'un manque de matérialité" déclare Mathilde Panot. #Les4V @MathildePanot pic.twitter.com/cwlPaDSyMP — Telematin (@telematin) November 17, 2023

«Vous avez d’un côté le parti socialiste qui a déclaré un moratoire dont on ne sait pas s’il prendra fin ou pas. Vous avez ensuite Fabien Roussel qui a annoncé plusieurs fois qu’il quittait la Nupes et je note que son groupe parlementaire est en désaccord avec lui et l’a mis en minorité sur cette question. Enfin vous avez les Ecologistes qui ont annoncé les premiers qu’ils feraient une liste séparée pour les élections européennes», a résumé Mathilde Panot.

«Nous continuons à être une alternative»

Cependant malgré ces dissensions, la chef de file des insoumis à l’Assemblée a expliqué : «Nous sommes toujours disponibles pour faire une liste unique aux Européennes qui pourraient battre la liste d’Emmanuel Macron et celle de Marine Le Pen» avant d’ajouter «nous continuons à la fois à être fidèles au programme sur lequel nous avons tous été élus, les 151 députés de la Nupes et à être l’alternative au monde de malheurs d’Emmanuel Macron».

«Si nous n’avons pas de liste unique notamment aux Européennes, il va y avoir un problème de matérialité de l’existence de la Nupes mais non rien n’est fini», a conclu Mathilde Panot.