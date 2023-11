Guadeloupe : 600 lycéens confinés pendant deux heures dans leur établissement après une menace d'attentat

600 lycéens ont été confinés dans leur établissement scolaire à Lamentin (Guadeloupe) durant deux heures ce vendredi 17 novembre en raison d'une menace d'attentat.

Une menace prise très au sérieux par les autorités locales. Ce vendredi 17 novembre, près de 600 lycéens guadeloupéens ont été confinés durant deux heures en raison d’une menace d’attentat contre leur établissement, situé à Lamentin.

«On a eu une menace d'attentat contre le lycée de Lamentin, un tweet est parti cette nuit, où un jeune menaçait de s'en prendre au lycée, de le faire sauter avec lui également», a indiqué la lieutenante-colonelle Isabelle Denis-Hoareau, commandant la compagnie de Pointe-à-Pitre.

Une quinzaine de gendarmes ont été déployés dès 8h30 afin de sécuriser l'établissement. «On a dû déclencher le Plan particulier de mise en sûreté confinement tant qu'on n'avait pas levé le doute au niveau de la menace», a ajouté la lieutenante-colonelle.

Un adolescent interpellé par les autorités

Dans la matinée, un adolescent âgé de 16 ans et fréquentant l’établissement scolaire a été interpellé sur son lieu de stage. Décrit comme un jeune renfermé, il aurait écrit «qu’il en avait ras-le-bol, et qu’il allait faire sauter son lycée et lui avec», a poursuivi l’officière de gendarmerie.

Après plusieurs heures d’attente, les élèves ont pu être déconfinés à 11h30, heure locale, alors que des perquisitions effectuées n’ont pas permis de retrouver la trace d’explosifs ou d’armes.

Placé en garde à vue, l'adolescent est soupçonné, pour l'heure, de «menace d'un crime par écrit contre les personnes».