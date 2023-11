5 ans des gilets jaunes : des militants aspergent de peinture jaune le rond-point de l’Arc de Triomphe (vidéo)

Pour marquer les 5 ans du mouvement des gilets jaunes, des militants ont aspergé de peinture jaune le rond-point de l’Arc de Triomphe à Paris ce samedi.

Ils sont de retour. Plusieurs militants des gilets jaunes ont repeint de jaune le rond-point de l'Arc de Triomphe pour «fêter» les 5 ans du mouvement ce samedi à Paris.

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on peut voir un jeune homme avec une bombe de peinture répandre un liquide jaunâtre au sol en criant : «Nous sommes toujours là. Les gens ont peur d'aller dans la rue parce qu'ils ont fait couler le sang, mais nous sommes là. Ici, sur les Champs-Elysées au niveau de l'Arc de Triomphe, la couleur jaune est toujours là, on ne lâche rien».

Les forces de l'ordre sont intervenues afin de rétablir l'ordre et la circulation sur le rond-point. Ces militants font partie des collectifs Dernière Rénovation et Les Insurgés.

VIDÉO - 5 ans des Gilets Jaunes : de la peinture jaune sur les Champs-Élysées (18 novembre 2023)https://t.co/9J3Acu8GJ5 pic.twitter.com/4aJASkFs4l — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) November 18, 2023

Plus d'une centaine de rassemblements sont prévus partout dans le pays aujourd'hui. Le 17 novembre 2018, le mouvement des gilets jaunes voyait le jour. Il avait été créé pour lutter contre la hausse des carburants et avait rencontré un certain succès auprès d'une partie de la population.

Pendant de nombreux mois, les gilets jaunes avaient manifesté un peu partout en France et s'étaient rassemblés autour des ronds-points du pays.