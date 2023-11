Sondage : 49% des Français favorables à une interdiction des grèves dans les transports en commun pendant les vacances scolaires

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS paru ce samedi 18 novembre, 49% des Français sont favorables à une interdiction des grèves dans les transports en commun pendant les vacances scolaires.

Alors que l'un des quatre syndicats de la SNCF a évoqué la possibilité d'une «puissante mobilisation» pour les fêtes de fin d'année, un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, publié ce samedi 18 novembre, montre que les Français sont très divisés sur la question d'une potentielle interdiction des grèves dans les transports en commun lors des vacances scolaires.

Plus précisément, 49% des interrogés ont répondu «oui» à la question «Faut-il interdire la grève dans les transports en commun durant les vacances scolaires ?».

C'est six points de plus comparé à une précédente enquête CSA menée en février 2023 lorsque la France était secouée par de fortes mobilisations contre la réforme des retraites. A l'inverse, 50% des sondés ont répondu «non» à la question (-7 points par rapport en février 2023) et 1% «ne se prononcent pas.

La mesure a davantage de succès chez les 65 ans et plus, qui souhaitent voir la grève interdite dans les transports en commun lors des vacances à hauteur de 60%.

Les personnes opposées à cette interdiction sont plus nombreuses parmi les jeunes, à 60% chez les moins de 35 ans.

La catégorie socioprofessionnelle des personnes consultées n'est pas déterminante sur cette question, pas plus que leur genre. Dans ces différents groupes : hommes, femmes, CSP+, CSP- ou Inactifs, la répartition du «oui» et du «non» est similaire à celle observée en population globale, à 50-50 ou presque.

Les sympathisants de LFI s'y opposent

La couleur politique est plus instructive puisqu'une opposition marquée à la mesure est observée à gauche (66%), notamment chez les sympathisants de La France insoumise qui rejettent cette interdiction à 75%.

A droite, ceux qui appellent à proscrire la grève dans les transports en commun pendant les vacances sont les plus nombreux chez Les Républicains (64%). Chez les sympathisants du parti présidentiel, Renaissance, la tendance est plutôt au «oui», à 62%.

S'inspirant de la législation italienne, une députée non-inscrite de Vendée, Véronique Besse, a soumis en février dernier une proposition de loi visant à interdire les grèves dans les transports en commun durant les vacances scolaires et les jours fériés.

Dans son texte, elle estime que cette interdiction permettrait «d'apporter à tous les voyageurs des garanties afin qu'ils soient certains de pouvoir jouir d'un droit fondamental : celui de voyager». Une telle initiative risque toutefois d'être jugée inconstitutionnelle étant donné que le droit de grève, lui, est inscrit dans la Constitution.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 15 au 16 novembre, auprès d'un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.