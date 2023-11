Black Friday : TGV, pass Interrail... Voici toutes les réductions à la SNCF

Le Black Friday s'applique aussi à la SNCF. Les réductions sont multiples et concernent les billets de train ou encore le Pass Interrail. L’opération a démarré ce mardi 21 novembre pour s'achever le 27 novembre prochain.

Depuis ce mardi 21 novembre et jusqu’au 27 novembre, la SNCF propose plusieurs réductions sur des billets de train ou encore le Pass Interrail dans le cadre de son opération Black Friday. Les TGV INOUI sont évidemment concernés par ces réductions. Les prix de ces billets de train débutent à 19 euros. Cette offre est disponible jusqu’au 26 novembre et les billets seront valables pour voyager entre le 11 janvier et 11 février prochain.

Au départ de Paris, il est par exemple possible de se rendre à Lille ou Rennes pour 19 euros, mais il faudra débourser 29 euros pour La Rochelle ou Angers, ou encore 39 euros pour Grenoble et Lyon, toujours au départ de la capitale. A noter que pour 1 euro de plus, la SNCF offre la possibilité de voyager en première classe.

Du côté des Intercités, des réductions sont aussi à disposition. Il est donc possible de voyager en France métropolitaine à partir de 19 euros.

La Carte Avantage pas concernée cette année

Si la Carte Avantage était en réduction les années précédentes à la même période, cela n'est pas le cas cette année, comme l’a indiqué la SNCF dans un tweet : «Nous vous confirmons que cette année aucune promotion sur la Carte Avantage n’est prévue lors du Black Friday 2023» indique le compte officiel SNCF Connect.

Bonjour,



Nous vous confirmons que cette année aucune promotion sur la Carte Avantage n’est prévue lors du Black Friday 2023. Nous ne manquerons pas de vous informer dès qu’une nouvelle offre sera disponible.



A bientôt ! — SNCF Connect (@SNCFConnect) November 17, 2023

Des reductions pour voyager aussi en europe

Il est possible de réserver des billets à prix réduits pour voyager en Europe. Tout comme ceux concernant les TGV INOUI, ces billets Eurostar avec des réductions sont valables sur des trains entre le 3 janvier 2024 et le 16 mars 2024. Les premiers billets s’élèvent à 29 euros pour arriver à Anvers ou Bruxelles, au départ de Paris. Pour Düssedorf ou Cologne, il faudra débourser 32 euros et 35 euros pour Amsterdam ou Rotterdam. A noter que les billets allers pour se rendre à Londres prennent dix euros de plus, soit 39 euros.

Pour ceux qui souhaitent parcourir l’Europe, le Pass Interrail Global, qui permet de voyager en train sans limites dans 33 pays européens, coûte 237 euros, soit 25% de promotion. Il est valable pour une durée de trois mois. Cette offre est disponible jusqu’au 27 novembre inclus.

Toujours pour des voyages hors de l’Hexagone, la SNCF met aussi en vente des billets pour la Suisse ou l’Allemagne à partir de 39 euros.