Canicule : face à des «pannes potentielles» de la climatisation, la SNCF annule des trains

Les très fortes chaleurs vont perturber le trafic ferroviaire pour les deux prochains jours. Certains trains ont été annulés par la SNCF face à des risques de pannes du système de climatisation des rames.

Les trains du Sud de la France touchés par la canicule. La SNCF a annoncé mercredi l'annulation de plusieurs trains jeudi et vendredi, par crainte de pannes pour la climatisation de certaines rames.

«Les très fortes chaleurs actuelles nous conduisent à devoir alléger temporairement notre offre de transport sur certaines des lignes opérées par Intercités», a indiqué SNCF Voyageurs dans un communiqué.

Les trains concernés sont les Corail mis en service entre 1975 et 1989 circulant entre Paris et le Sud-Ouest, ainsi qu'entre Bordeaux et Marseille. Utilisées comme Intercités, TER ou Ouigo.

«Les voitures Corail fait l'objet d'un entretien régulier. Cependant, leur conception ancienne ne leur assure pas la même robustesse que celle des trains plus récents dans certaines conditions météorologiques comme celles rencontrées actuellement», a précisé SNCF Voyageurs.

des voitures ajoutées aux trains maintenus

«Cette mesure vise à prévenir les pannes potentielles de climatisation liées aux températures élevées.» Jeudi, quatre trains reliant Paris à Toulouse, Brive et Cahors sont annulés, ainsi que trois dans l'autre sens. Cela se répète vendredi. Sur la ligne Bordeaux-Marseille, six trains sont annulés jeudi, et cinq vendredi.

La SNCF a indiqué avoir ajouté des voitures aux trains maintenus sur les lignes concernées, quand c'était possible. «Ces allégements temporaires ciblent les trains de mi-journée» et «tous les clients concernés sont recontactés depuis le début de la semaine afin de leur permettre la réorganisation de leur voyage», a-t-elle expliqué.

La circulation des trains doit revenir à la normale samedi.