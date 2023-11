Disparition inquiétante dans le Val-de-Marne : Mohammed, jeune autiste de 14 ans, toujours recherché

Mohammed, 14 ans demeure introuvable depuis sa disparition survenue dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 novembre à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Après bientôt une semaine sans nouvelles, sa famille appelle à l'action de la police, qu'ils estiment insuffisante.

Où est Mohammed ? Disparu à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 novembre, l'adolescent autiste de 14 ans n'a toujours pas donné signe de vie.

La nuit de sa disparition, le jeune garçon est sorti vers 4 heures du matin de son domicile situé entre les arrêts de métro Mairie d’Ivry et Pierre-et-Marie-Curie. Il a été aperçu pour la dernière fois dimanche 19 novembre dans un magasin du centre commercial Belle-Épine à Thiais (Val-de-Marne).

«Il a malheureusement l’habitude de disparaître, malgré les protections que sa mère met en place (...). Généralement on le retrouve le lendemain, là c’est trop», a confié à CNEWS Lynda Fekiri, co-présidente du collectif Secur'autisme, indiquant que la mère a un second enfant autiste et asthmatique.

Mohammed est autiste non-verbal

Elle a notamment évoqué la dernière disparition de Mohammed en septembre dernier : «Même lorsqu'il est pris en charge par les institutions, il se sauve», s'est-elle désolée, indiquant qu'il avait déjà disparu malgré la présence de sa psychomotricienne, ou encore dans un hôpital où il avait été pris en charge.

Mohammed mesure 1,85m. Il est autiste non-verbal, ne sait donc pas parler, et ne sait ni lire, ni écrire. Lors de sa disparition, il portait un pantalon noir et gris, un manteau noir et des baskets de couleur bleue.

Sa mère et Lynda Fekiri sont très inquiètes. Toutes les affaires de l'adolescent sont marquées avec son prénom, son nom de famille, et le numéro de téléphone de sa maman.

La famille déplore une inaction de la police

«S’il avait été retrouvé comme d’habitude, au commissariat ou à l’hôpital, on aurait déjà reçu un appel. En l’occurence, ce n’est pas le cas, donc ça commence à être inquiétant», dit la co-présidente du collectif né quelques mois après la découverte du jeune Kelyan, un jeune homme autiste de 22 ans, retrouvé mort en 2021 dans un abri de toxicomanes sur le boulevard de La Villette, dans le 19e arrondissement de Paris.

Démunie, la famille en appelle sur les réseaux sociaux à l'action de la police, qu'ils estiment insuffisante : «Il y a deux jours, ils nous avaient promis de faire des investigations sur les caméras de la RATP car Mohammed prend énormément les transports en commun. Mais ils ne l’ont pas fait», explique Lynda Fekiri.

«La police appelle sa mère deux fois par jour pour savoir si elle l'a retrouvé», affirme la co-présidente de Secur'autisme. En cas d'informations sur la disparition du jeune Mohammed, il est possible de joindre le 06.69.19.29.75.