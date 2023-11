Patrimoine forestier, soutien aux agriculteurs... Que va faire Emmanuel Macron dans le Jura ce vendredi ?

Emmanuel Macron se déplace ce vendredi 24 novembre dans le Jura. Une visite, la première pour un chef d’État depuis 2008, sur le thème de la forêt et du soutien aux agriculteurs et sapeurs-pompiers.

A l’occasion du lancement du programme «un jeune, un arbre», Emmanuel Macron se rend ce vendredi 24 novembre dans le Jura. Le chef de l’État participera à la replantation d’une parcelle d’une forêt à Moirans-en-Montagne, avec les élèves de trois collèges de la région.

Emmanuel Macron s’entretiendra avec des experts et élèves de l’impact du changement climatique sur les forêts françaises et les solutions d’adaptation mises en place avec de préserver le patrimoine forestier.

Un soutien aux agriculteurs

Lors de son déplacement, le premier pour un chef de l’Etat dans le département depuis 2008 et Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron se rendra par la suite dans la commune d’Orgelet afin de rendre hommage aux agriculteurs et sapeurs-pompiers qui se sont mobilisés pour maîtriser les feux de forêts qui ont sévi dans le Jura à l’été 2022 et pour prendre en charge les habitants sinistrés.

Dans le cadre de cette visite, le président de la République sera accompagné de plusieurs ministres, à savoir Gabriel Attal, de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Marc Fesneau, de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et Christophe Béchu, de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.