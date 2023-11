«Nous pouvons bâtir un pays exempt de cette forme de brutalité», Emmanuel Macron s'exprime lors de la journée contre le violences faites aux femmes

À l'occasion de la journée annuelle contre les violences faites aux femmes, Emmanuel Macron a renouvelé son attachement à cette cause. Le président de la République a par ailleurs rappelé les mesures gouvernementales mise en place pour aider les victimes de violences physiques, psychologiques et conjugales.

«Nous pouvons bâtir un pays exempte de cette forme de brutalité», a soutenu Emmanuel Macron dans un message publié sur X, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Si les deux quinquennats successifs du président de la République accordaient une place particulièrement importante à cette problématique, il reste du travail à faire selon lui.

Message important en ce jour de mobilisation contre les violences faites aux femmes. pic.twitter.com/MU6tfDu2mZ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 25, 2023

«Chaque jour, des coups sont donnés et des vies sont détruites. Et cette persistance de la violence faite aux femmes n'est pas une fatalité, nous pouvons y mettre fin», a-t-il déclaré en premier temps.

118 femmes tuées en 2022

Comme chaque année, comme les associations féministes dont la lutte contre les violences faites aux femmes est la priorité, le gouvernement fait état de la situation à travers ses chiffres. «244.000 victimes de violences conjugales ont été enregistrées cette année, par les forces de sécurité. C'est deux fois plus qu'en 2017», a-t-il déploré.

Emmanuel Macron a ensuite fait état de la mort de «118 femmes des mains de leur conjoint en 2022», en martelant qu'à chaque fois, ces actes «font violence à notre conception de l'humanité, de la dignité et à nos idéaux».

Pourtant, le chef de l'État assure qu'«Il n'y a jamais eu autant de condamnations, elles ont doublé entre 2017 et 2022». De nouveaux dispositifs d'aides ont été mis en place depuis son premier mandat, dans le cadre du Grenelle des violences conjugales lancé en 2019. «Jamais notre Nation n'avait consacré autant de moyens à cette cause impérieuse. Pour que chaque victime puisse être entendue, les horaires du 3919 ont été élargis, en faisant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24», a-t-il rappelé.

«Une action de terrain»

«C'est aussi une action de terrain, avec plus de 2.600 enquêteurs dédiés. 4.000 d'ici à 2027», annonce premièrement le président. Tous les tribunaux judiciaires disposeront en outre d'un pôle spécialisé dès le 1er janvier 2024, comme l'a parallèlement informé Elisabeth Borne sur X. Parmi les autres mesures pour la lutte contre les violences conjugales faites aux femmes figure la mise en place d'un accompagnement des enfants de victimes de féminicides, d'après la Première ministre.

La lutte contre les #violencesfaitesauxfemmes ne s’arrête jamais.





Mieux sensibiliser, protéger les victimes et réprimer les auteurs de violence : avec le Gouvernement, nous menons ce combat depuis 2017.





Dès les prochaines semaines, de nouvelles mesures seront mises en place : pic.twitter.com/Y2LIe9Hnsx — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) November 25, 2023

«Nous devons continuer d'avancer, d'être plus exigeants, d'être plus protecteurs, de mieux prévenir. Voilà, nous continuons et nous ne lâcherons rien», conclut le président. Le décret d'application de la loi instaurant une aide financière d'urgence pour les victimes de violences conjugales, votée en février au Parlement, est paru au Journal officiel samedi.