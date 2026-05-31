Landes : un homme mis en examen pour des violences commises sur sa compagne décédée quelques jours plus tôt

Dans les Landes, un homme a été placé en garde à vue ce dimanche après le décès de sa femme. Il est soupçonné de lui avoir porté des coups qui lui auraient été fatals.

Un nouveau drame lié aux violences conjugales. À Mont-de-Marsan (Landes), un homme de 49 ans a été mis en examen ce dimanche après le décès de sa compagne survenu quelques jours plus tôt, a indiqué le parquet. Il est soupçonné de l’avoir battue à mort.

En effet, la victime, âgée de 61 ans, serait décédée jeudi à l’hôpital à la suite d’au moins «deux coups de poing au visage» portés lors d’une dispute survenue la veille, a précisé la procureure de Mont-de-Marsan, Alexa Dubourg.

Des violences répétées

Lors de sa prise en charge à l’hôpital, les médecins ont constaté des ecchymoses multiples sur le corps de la victime, signes de violences répétées, ainsi qu’un hématome sous-dural hémisphérique gauche et une hémorragie intracérébrale.

D’abord placé en garde à vue, le suspect a ensuite été mis en examen puis écroué pour «violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner commises par le conjoint», ainsi que pour «violences habituelles commises par le conjoint», motif pour lequel il avait déjà été condamné à trois reprises entre 2008 et 2022.

Selon les dernières données, les féminicides restent à un niveau élevé en France. Une hausse de 11 % a été constatée entre 2023 et 2024, portant à 107 le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.