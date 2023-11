Arnaque : il trouve une faille dans le système informatique d'une station-service et détourne près de 19.000 litres de diesel

Un père de famille et son fils ont été interpellés par la police après avoir volé 18.800 litres de diesel dans la station-service de l'Intermarché de Dolus, sur l'île d'Oléron.

Depuis plusieurs semaines, le gérant de l'Intermarché de Dolus, sur l'île d'Oléron, ne comprenait pas pourquoi ses marges sur les carburants étaient devenues négatives. En l'espace de deux mois et demi, 18.800 litres de diesel s'étaient volatilisés sans laisser la moindre trace. Florian Horru a commencé par interroger ses collaborateurs puis les transporteurs, mais aucun des échanges qu'il a pu avoir n'a été concluant.

Dans l'espoir de trouver une réponse à ce mystère, le gérant du magasin a alors décidé d'éplucher des heures de vidéosurveillance. Et rapidement, il a remarqué le comportement suspect d'un quarantenaire et de son fils.

Déconnexion du système informatique

Le père de famille, par un stratagème que Florian Horru n'a pas souhaité révéler, parvenait à déconnecter le système informatique pour se servir en toute impunité. À l'intérieur du véhicule, deux cuves de 1.000 litres. «Ils venaient le dimanche ou le soir, après la fermeture, et agissaient comme des clients lambdas, détendus. Mais ils comptaient d’abord les véhicules des salariés pour intervenir après la débauche et choisissaient toujours la pompe la plus éloignée de la station», a déclaré Florian Horru au Parisien.

Ce dernier a réussi à mettre fin à ce petit manège en les repérant un soir sur ses caméras de surveillance. Moins de dix minutes après avoir prévenu les gendarmes, les deux voleurs ont été pris en flagrant délit. Le préjudice est estimé à 30.000 euros. Le père et son fils ont été laissés libres, mais comparaitront en correctionnelle le 4 juin 2024, pour «vol aggravé en réunion et par ruse». Ils encourent jusqu’à 7 ans de prison et 100.000 euros d’amende.