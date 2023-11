«Ce nouvel antisémitisme est une réalité», affirme le politologue Jérôme Fourquet

Jérôme Fourquet était l'invité de CNEWS ce lundi matin pour aborder le sujet de la guerre qui oppose Israël au Hamas depuis son attaque le 7 octobre. Pour le géopolitologue, l'antisémitisme en France est une répercussion bien réelle du conflit.

Depuis le 7 octobre, la France suit de très près le conflit qui oppose Israël au Hamas. Pour Jérôme Fourquet, l'invité de CNEWS ce lundi matin, le pays est donc empreint à une montée de l'antisémitisme, alors que la même tendance a déjà été remarquée à travers le conflit israélo-palestinien, bien avant l'attaque de l'organisation terroriste.

«La bascule a lieu au début des années 2000, au moment du déclenchement de la seconde intifada dans les territoires occupés», explique Jérôme Fourquet. Selon lui, elle «se traduit ici en France par l'émergence de ce qu'on appelle un nouvel antisémitisme ou celui dans banlieues et des quartiers».

C'est donc depuis cette période que des actes d'agressions et de violences sont perpétrés contre les juifs en France, notamment dans les banlieues. «En région parisienne et à Lyon on a jusqu'à l'incendie de quelques synagogues», poursuit l'invité de la Grande Interview.

En ont découlé les «départs silencieux de toute la population juive de ces quartiers soit vers Israël, soit dans d'autres quartiers et villes de France». Cela explique ainsi la grande proportion de victimes franco-israéliennes après l'attaque du Hamas en début de mois dernier, d'après Jérôme Fourquet.

Des croix gammées taguées par des militants d'extrême droite

«C'est à partir de ce moment-là qu'on parle d'importation du conflit», estime-t-il, «même si tout l'antisémitisme qu'on observe aujourd'hui ne provient pas uniquement de ces quartiers». Le directeur du département «Opinion stratégies d'entreprise» de l'Ifop prend par la suite l'exemple de militants d'extrême droite interpellés en train de taguer des croix gammées.

«Ce nouvel antisémitisme est une réalité», soutient alors Jérôme Fourquet, en s'appuyant sur le livre «Les territoires perdus de la République», de Geroges Bensoussan. Ce dernier établit notamment un lien de causalité entre l'apparition d'une vague d'antisémitisme en France et chaque opération militaire israélienne menée depuis les années 2000.