«Il y a une indulgence culturelle en France» à l'égard de l'extrême gauche, estime le politologue Dominique Reynié

«Il y a une indulgence culturelle en France» à l'égard de l'extrême gauche, a estimé ce mercredi sur CNEWS le politologue Dominique Reynié.

Invité de La Grande Interview sur CNEWS et Europe 1 ce mercredi 29 novembre, le politologue Dominique Reynié a réagi aux réquisitions dans le procès des organisateurs présumés des manifestations interdites à Sainte-Soline.

Alors que des peines de prison avec sursis (six à douze mois, ndlr) ont été requises dans cette affaire, Dominique Reynié a estimé que les Français y voient une «injustice et un déficit d'autorité».

Selon le directeur général de Fondapol, «il y a une indulgence culturelle» de la justice à l'égard de l'extrême gauche. Cette dernière «est mieux comprise, mieux tolérée, sans doute aussi en partie partagée par les élites», a-t-il jugé. Et de poursuivre : «On a toujours considéré, qu'après tout, les violences qui sont faites au nom de la nature et pour sauver la planète valent indulgence, quand d'autres sont jugées plus sévèrement».

Huit mois après les heurts entre militants écologistes et forces de l'ordre près du chantier de bassine de Sainte-Soline, six à douze mois de prison avec sursis ont été requis contre neuf organisateurs présumés des manifestations interdites. Le tribunal correctionnel de Niort a mis sa décision en délibéré au 17 janvier.