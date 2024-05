«Inadmissible et scandaleux» : Valérie Hayer va déposer plainte contre la candidate insoumise Manon Aubry

Un mois avant le premier tour des élections européennes, Valérie Hayer, tête de liste Renaissance, a annoncé qu’elle allait déposer plainte contre Manon Aubry, la candidate LFI. Cette dernière l'a accusée sur les réseaux sociaux de toucher des «rémunérations annexes» au Parlement européen.

Une accusation qui n’a pas plu à Valérie Hayer. La candidate Renaissance aux européennes a annoncé, ce jeudi, qu'elle allait «déposer plainte dans les prochains jours», contre Manon Aubry, tête de liste insoumise. Cette dernière l'a accusée sur les réseaux sociaux de toucher des «rémunérations annexes» au Parlement européen.

«Un quart des députés européens sont payés par des lobbys, des entreprises ou des gouvernements en plus de leur indemnité d'élu ! A qui rendent-ils des comptes ? A leurs employeurs ou à leurs électeurs ? Je propose d'interdire ces rémunérations annexes pour tous les élus européens», a affirmé Manon Aubry dans son tweet.

Elle avait accompagné ce message d'un visuel où figurent notamment trois de ses concurrents pour le scrutin du 9 juin, ainsi que la fourchette des rémunérations annexes déclarées selon Integrity watch, un site de Transparency international. «Valérie Hayer aurait touché entre 12.000 et 60.000 euros, tout comme Raphaël Glucksmann, tête de liste PS-Place publique. Concernant François-Xavier Bellamy, il aurait reçu en rémunérations annexes entre 12.000 et 66.000 euros», était-il avancé sans autre source.

Valérie Hayer se défend

«Je vais déposer plainte dans les prochains jours, c’est inadmissible et scandaleux ces accusations de lobby. Les seules rémunérations que j'ai perçues au tout début du mandat, ce sont des rémunérations d'élue locale, parce que j'ai été élue locale. Et je suis scandalisée. On voit avec ce tweet que mes adversaires dans cette campagne ont un problème avec la vérité. Et c’est très problématique», a déclaré Valérie Hayer lors de la matinale de TF1.

François-Xavier Bellamy a aussi pris le temps de réagir. «LFI est dans une situation de désespoir qui lui fait raconter à peu près n'importe quoi. Ce sont entièrement des droits d'auteur. (...) J'ai la chance d'avoir non seulement des électeurs, mais aussi des lecteurs et je souhaite ce bonheur à Manon Aubry un jour», a rapporté le candidat Les Républicains.