JO 2024 : voici les périmètres interdits à la circulation à Paris et en Ile-de-France

Dans un entretien accordé au Parisien ce mardi 28 novembre, Laurent Nuñez a détaillé la liste des lieux concernés par les mesures relatives au trafic et à la sécurité dans la capitale lors des Jeux olympiques.

Quatre niveaux de restriction seront mis en place. Après de longues négociations, le préfet de police Laurent Nuñez a annoncé dans les pages du Parisien que Paris sera soumis à différents types de régulations lors des Jeux olympiques et paralympiques. Ainsi, les visiteurs – tout comme les riverains – devront composer avec un «périmètre bleu», un «périmètre rouge», dit Silt (et issu de la Loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme) ou «périmètre de protection» et un dispositif spécifique lors de la cérémonie d’ouverture qui se tiendra le 26 juillet.

Dans le détail, le périmètre bleu, zone «large» ou zone de «circulation de transit» ne permettra pas aux véhicules motorisés à deux et à quatre roues d’évoluer dans la capitale, une mesure qui concernera également l’espace rouge. Seuls les riverains, les personnes qui y travaillent ou qui doivent se rendre dans un commerce ou un restaurant pourront s’y rendre.

Pour ce qui est du périmètre rouge – plus restrictif -, la présentation d’une dérogation sera obligatoire. Dans le cas contraire, la préfecture de police interdira la circulation de tous les véhicules motorisés à deux et à quatre roues au Trocadéro, au Champ-de-Mars, aux Invalides, au Grand Palais et à Concorde. Pour obtenir cette autorisation particulière, une plate-forme en ligne sera mise à disposition du public. Selon le préfet de police, cette décision permettra d’éviter «des risques d’attaque à la voiture-bélier ou de perturbations».

Une nuance à l’approche des Jeux

Alors que la cérémonie d’ouverture se déroulera le 26 juillet, Laurent Nuñez a également indiqué que le Silt (sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme) entrera en vigueur. Dans ces zones centrales comme le village des athlètes (Saint-Denis, Saint-Ouen, L’Île-Saint-Denis), Roland-Garros ou encore l’Arena Paris Sud «tout le monde sera fouillé» et les stations de métro seront fermées.

Cette spécificité impactera par conséquent les habitants et les commerces qui dépendront du périmètre. Selon le préfet de police, des cartes détaillées de ces zones seront mises en ligne prochainement.