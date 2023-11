Transports : Pourquoi la CGT appelle-t-elle à une grève le vendredi 1er décembre ?

La CGT a appelé à une grève de grande ampleur des cheminots le vendredi 1er décembre, pour protester contre les manques d'effectifs, et «arracher une meilleure rémunération» à la direction.

Vers une «journée sans itinétaire» ? La CGT Cheminots a publié un appel à la grève pour le vendredi 1er décembre, invitant les agents de la circulation à dénoncer leurs conditions de travail.

Parmi les revendications évoquées dans un communiqué, le principal syndicat du secteur reproche un «gel des embauches de SNCF Réseau qui précarise l'emploi en utilisant les contrats d’intérim et CDD», réclame «une réelle reconnaissance salariale de leur métier» et dénonce le manque de personnel dans les services.

La Fédération CGT des cheminots a «déposé un préavis de grève couvrant l’ensemble des personnels des EIC (Établissements Infra Circulation) pour la période allant du jeudi 30 novembre 2023 à 19h au samedi 2 décembre 2023 à 8h», précise le document.

Des efforts négociés

De son côté, SNCF Réseau a assuré à CNEWS que le groupe «travaille depuis maintenant un an et demi avec les organisations syndicales et a tenu ses promesses vis-à-vis des salariés de la circulation», avec des avancées notables telles que la «création d'une indemnité mensuelle de 60 euros, soit 720 euros par an», ou encore des recrutements massifs représentant «plus de 860 personnes dans ce métier».

La CGT estime cependant que l'indémnité circulation de «60 euros par mois reste insuffisante au regard de la technicité de nos métiers», et réclame le doublement de cette dernière pour «toutes et tous».

SNCF Réseau a ajouté que la NAO SNCF pour 2024 «porte des mesures qui bénéficient particulièrement aux salariés de la circulation».