Niche parlementaire : la France insoumise veut un moratoire sur les méga-bassines

Ce jeudi 30 novembre a lieu la niche parlementaire de la France insoumise. Les députés de Mathilde Panot vont défendre dix textes parmi lesquels une proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les méga-bassines.

Un timing parfait. Les députés de la France insoumise (LFI) vont soumettre lors de leur niche parlementaire ce jeudi, une proposition de loi visant à mettre en place un moratoire sur les méga-bassines, alors même que le procès des organisateurs des manifestations de Sainte-Soline a repris ce mardi.

Ainsi, Clémence Guetté et Manon Meunier, qui portent cette proposition au nom de LFI, ont expliqué vouloir «un moratoire de dix ans suspendant la délivrance des autorisations pour la construction des méga-bassines, y compris pour les projets en cours d'instruction», ce qui inclurait la très controversée méga-bassine de Sainte-Soline.

Pour préparer sa journée d’initiative parlementaire, la France insoumise a commandé une étude à Harris Interactive* pour déterminer si ses propositions de loi trouvaient écho chez les Français.

Pour ce moratoire, les personnes sondées étaient invitées à répondre à une question très précise : «Êtes-vous favorable ou opposé à un moratoire sur les projets de méga-bassines (des réserves artificielles d’eau qui puisent dans les cours d’eau ou dans les nappes phréatiques, comme celle de Sainte-Soline, parfois au détriment de l’eau potable), c’est-à-dire qu’il serait interdit d’en construire pendant 10 ans afin de laisser les scientifiques déterminer leur éventuel impact sur l’environnement ?»

71% des Français en faveur du moratoire

Ainsi, les données mises en avant par la France insoumise montrent que 71% des Français sont en faveur d'un moratoire sur les méga-bassines, dont 28% tout à fait favorables.

Ils sont cependant 27% à être opposés à cette proposition. Dans le détail, 8% tout à fait opposés et 19% plutôt opposés.

Pour montrer que cette proposition est transpartisane et peut séduire tous les bords politiques, l'étude de la France insoumise met en avant le pourcentage d'approbation des sondés en fonction de leurs sensibilités.

Ainsi, les insoumis qui ont 77% à se retrouver dans cette proposition de moratoire sont surpassés par les sympathisants d'Europe Écologie-Les Verts (84%) et peuvent donc espérer le soutien des 23 députés écologistes.

La droite du spectre favorable à la proposition insoumise

La droite le clame haut et fort depuis quelques années, l'écologie n'est pas un sujet réservé à la gauche et les chiffres d'Harris Interactive vont en faveur de cette affirmation.

Ainsi, les partisans des Républicains (71%) et ceux du Rassemblement national (72%) sont très majoritairement en faveur de cette proposition de la France insoumise.

Il faut cependant noter que le Parti socialiste, autre allié d'origine des insoumis compte seulement 68% de sympathisants à adhérer à la proposition. Autre problème majeur pour l'adoption du texte, Ensemble citoyens, groupe parlementaire de la majorité compte également une plus faible part d'approbation (69%).

*Une enquête Harris Interactive menée pour la France insoumise entre les 8 et 10 novembre auprès de 1094 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.