Européennes 2024 : la liste écologiste lance sa campagne ce samedi

La liste écologiste de Marie Toussaint lance sa campagne pour les élections européennes de juin 2024, ce samedi à Paris.

Les Verts accélèrent dans la course aux élections européennes. À un peu plus de six mois du scrutin de juin 2024, la tête de liste écologiste Marie Toussaint organise son premier meeting de campagne ce samedi 2 décembre, à 18h à l'Élysée Montmartre (Paris).

Europe Écologie Les Verts (EELV) - dont le nom changera en Les Écologistes au mois de février - aimerait faire aussi bien que la troisième place glanée aux élections européennes de 2019, avec 13,5% des voix et 13 sièges recueillis. Marie Toussaint était alors en quatrième position sur la liste menée par Yanick Jadot.

Élue députée européenne, l'ancienne juriste en droit international a été nommée en juillet dernier tête de liste des écologistes pour le scrutin de 2024, avec 59% des voix devant son collègue du Parlement européen David Cormand, ancien secrétaire national d'EELV.

«Pulsations, meeting pour le vivant»

Intitulé «Pulsations, meeting pour le vivant», le rassemblement de samedi à Paris se tient dans une période troublée par la gauche.

Il y a une semaine, le président du Parti radical de gauche (PRG), Guillaume Lacroix, a ainsi promis le lancement d'une autre liste de gauche, en concurrence avec Les Écologistes - EELV, le Parti communiste français et le Parti socialiste, issus de l'éclatement de la Nupes.

Ce premier meeting de campagne sera aussi l'occasion pour Marie Toussaint de dévoiler sa liste pour les élections européennes, avec la probable présence de la figure des «gilets jaunes», Priscillia Ludosky, révélée par plusieurs médias dont Le Figaro.

L'objectif étant d'ériger à nouveau les Écologistes - EELV comme première force de gauche, en opposition au Rassemblement national de Jordan Bardella et Renaissance, dont la tête de liste n'est pas encore connue.