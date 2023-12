Attaque terroriste à Paris : «Même nous on avait peur», témoigne un ami d'enfance de l'assaillant

Deux jours après l’attentat survenu à Paris ayant provoqué la mort d’un touriste, un ami d’enfance de l’assaillant a témoigné auprès de CNEWS.

Deux jours après l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés samedi près de la Tour Eiffel, Amine, un ami d’enfance de l’assaillant est revenu sur ses relations avec le suspect et a expliqué que même ses proches le craignaient.

«On savait pourquoi il était sorti de prison et même nous, on avait peur», a-t-il confié à CNEWS. «Apparemment il était suivi et tout le temps surveillé, alors comment se fait-il qu’il se retrouve seul un samedi soir à Paris sans surveillance», s’est-il également interrogé.

Une incompréhension d'autant plus grande que, selon lui, dans le quartier, il voyait «de ses propres yeux» les agents qui suivaient le terroriste.

L'assaillant connu pour islamisme radical

Pour rappel, l'auteur des faits, Armand Rajabpour-Miyandoab, s’est attaqué à coups de couteau à un touriste germano-philippin, qui est décédé. Il s’en est ensuite pris à deux autres personnes à coups de marteau, à proximité du pont de Bir-Hakeim enjambant la Seine, les blessant toutes deux.

L'assaillant, un Franco-Iranien de 26 ans, dit avoir agi en «réaction à la persécution des musulmans dans le monde». Fiché pour radicalisation islamiste (FSPRT), il interagissait régulièrement «avec des personnes connues des services de renseignement pour islam radical», a ajouté une source proche de l’enquête.

Deux personnes, l'assaillant et une personne de son entourage, étaient toujours en garde à vue ce lundi soir, tandis que la mesure a été levée pour ses deux parents.