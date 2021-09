Attentats du 11-septembre 2001 : revivez en vidéo le récit des événements

Un sinistre anniversaire. Il y a 20 ans, le 11 septembre 2001, les Etats-Unis étaient frappés tragiquement par une attaque terroriste spectaculaire et inédite, préparée avec minutie par le groupe jihadiste al-Qaida. Ce jour-là, le monde entier a assisté avec effroi, en direct à la télévision, aux images des avions de ligne percutant les tours du World Trade Center, avant que celles-ci ne finissent par s'effondrer.

La météo était radieuse à New York, ce matin du mardi 11 septembre 2001. C'était une belle journée qui s'annonçait mais elle allait devenir l'une des journées les plus noires de l'histoire américaine. En effet, 19 jihadistes ont détourné ce jour-là quatre avions de ligne et ont pris pour cible les tours jumelles du World Trade Center à New York, ainsi que le Pentagone près de Washington, symboles de la puissance économique et militaire du pays.

La Maison Blanche ou le Capitole à Washington étaient aussi ciblés par les terroristes d'al-Qaida, mais ceux qui avaient pris le contrôle du vol 93 d'United Airlines ont dû faire face à l'assaut du cockpit par un groupe de passagers et ont été obligés de faire s'écraser l'appareil dans une zone boisée de l'ouest de la Pennsylvanie, à 250 km de leur objectif initial. Au total, ces attentats ont fait près de 3.000 morts et plus de 6.200 blessés aux Etats-Unis et sont devenus les plus meurtriers de l'histoire contemporaine.

A travers la vidéo exclusive de David Vogler, un témoin oculaire qui a filmé cet événement choc, revivez les attaques contre les tours du World Trade Center qui ont profondément traumatisé l'Amérique et bouleversé le monde entier. Cette vidéo, d'une durée de 2 minutes environ, est constituée d'images prises au cours de cette funeste journée mais également d'images du site au lendemain de l'effondrement des tours.

Fortes d'une inestimable valeur historique en tant que témoignage direct des attentats du 11 septembre qui ont frappé les tours du World Trade Center, les images brutes de la vidéo de David Vogler ont été versées aux archives de la New York Historical Society ainsi que dans celles de la Library of Congress. Elles ont été utilisées dans de multiples documentaires comme «Fahrenheit 911» de Michael Moore, Palme d'or à Cannes en 2004, ainsi que «102 Minutes That Changed America» produit par la chaîne History qui remporta 3 Emmy Awards en 2009.