Transports en commun : RER B, RER C, métros 8 et 13... Voici les lignes les moins ponctuelles

Île-de-France Mobilités a publié ce mardi 5 décembre les chiffres de la ponctualité des transports franciliens en octobre 2023. Malgré un léger redressement au printemps dernier, certaines lignes de métro, de RER et de Transilien connaissent de nouveau une dégradation.

Une situation inquiétante pour les 10 millions d’usagers du réseau francilien. D’après une étude visant octobre 2023 publiée mardi 5 décembre, la ponctualité des transports en commun s’est beaucoup dégradée.

La première cause de ce dysfonctionnement réside dans la pénurie de conducteurs : «Sur certaines lignes, cela représente près de 50% de la production non-réalisée», indique IDF Mobilités dans son communiqué de presse.

Ensuite, viennent des problèmes de maintenance, également liés à une difficulté à trouver des effectifs.

La situation des métros dégradée depuis la rentrée

Depuis le mois de septembre, la situation s'est notamment dégradée pour les lignes de métro. Cinq lignes sont toujours en grande difficulté en octobre 2023, soit les lignes 3, 6, 7, 8 et 13. Leur ponctualité est inférieure à 85%. «Ce sont des taux d'irrégularité qui n'existaient pas avant le Covid», précise IDF Mobilités.

Là encore, la difficulté à trouver des employés de maintenance fait partie des motifs de dysfonctionnement : «Sur la ligne 8, les problèmes de maintenance sont responsables de plus de 20% des métros qui ne roulent pas», poursuit le communiqué.

La ligne 12, qui avait pourtant obtenu de bons résultats en septembre, est de nouveau en difficulté et se trouve sous le seuil des 90%.

Seules les lignes 1, 5, 11 et 14 se démarquent favorablement avec des résultats supérieurs ou égaux aux objectifs. Certaines lignes ont des résultats proches de l'objectif, comme les lignes 2, 4, 9 et 10.

Les RER B, C et D toujours en difficulté

Du côté des RER, les lignes B et D sont toujours en difficulté, comme pour les mois précédents, avec des résultats de 85% de ponctualité. À tel point que des dédommagements atteignant un mois de passe navigo sont déjà prévus à l'attention des usagers.

Quant au RER C, les résultats sont inférieurs aux objectifs mais tout de même en régression, grâce au plan d'action mis en place par la SNCF.

Les transiliens majoritairement proches de l'objectif

Une des seules lumières au tableau reste les résultats supérieurs ou proches de l'objectif observés par IDF Mobilités pour les lignes de transilien A,E,H,J,K,L,N et U.

#Ponctualité ⏱️ Découvrez les données relatives à la régularité des lignes #Transilien et les principaux incidents qui ont marqué le mois d'octobre 2023.



- @IDFmobilites @SNCFVoyageurs pic.twitter.com/T1RXiPbcH1 — Transilien SNCF (@Actu_Transilien) December 5, 2023

Seules les lignes P et R ont obtenu de mauvais résultats en octobre, avec 85% de ponctualité, contrairement aux mois précédents. Pour cause, la ligne P a connu plusieurs difficultés liées à des travaux sur les infrastructures entre les 2 octobre et 10 novembre.

Du côté de la ligne R, c'est le déraillement d'un train de marchandise survenu le 20 novembre qui a endommagé plusieurs centaines de mètres de voie, perturbant fortement le service jusqu'à la fin du mois le temps des réparations.