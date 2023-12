Attaque terroriste à Paris : «S’il le faut, on ira encore plus loin» pour protéger les Français, déclare Elisabeth Borne

«S'il le faut, on ira encore plus loin», a déclaré Elisabeth Borne, qui se dit prête à mettre davantage de moyens pour protéger les Français après l'attaque mortelle au couteau commise samedi à Paris, qui a mis l'exécutif sous pression face à la menace jihadiste.

La Première ministre a confié dans un entretien au Figaro son intention d’aller «encore plus loin», pour protéger les Français alors qu’une attaque terroriste a fait un mort et deux blessés à Paris ce samedi.

«Tous les pays du monde sont exposés à des risques qu'il faut déjouer. Nous mobilisons des moyens pour ces Jeux olympiques (de Paris) et on en mobilisera davantage si c'est nécessaire», a affirmé Elisabeth Borne.

«Avec les lois de programmation récemment votées, les budgets des ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Armées ont encore été renforcés», a-t-elle ajouté.

Certains individus pourraient faire l'objet d'une «attention encore plus soutenue»

La cheffe du gouvernement suggère notamment que les individus, à l'instar du suspect de l'attaque survenue samedi dernier à Paris, connu des services de renseignements pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques, puissent faire l'objet d'une «attention encore plus soutenue».

«Il est vrai qu’un nombre important de personnes sont suivies au titre de la radicalisation et du terrorisme. Il y a des personnes suivies au titre de la psychiatrie. A l'intersection des deux, on peut avoir des individus qui exigent une attention encore plus soutenue», a admis Elisabeth Borne.

Pour rappel, Armand Rajabpour-Miyandoab a été mis en examen ce mercredi pour avoir attaqué au couteau et aux marteaux des passant près du pont de Bir Hakeim à Paris.

L'attaque est survenue moins de deux mois après celle d'Arras (Pas-de-Calais) qui a coûté la vie à un enseignant mi-octobre et conduit au relèvement du plan Vigipirate au niveau maximal «urgence attentat».