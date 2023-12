Val-de-Marne : Mohammed, jeune autiste de 15 ans disparu à Ivry-sur-Seine, a été retrouvé en Suisse

Alors qu'il avait disparu à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 novembre, Mohammed a été retrouvé en Suisse, a annoncé mardi 5 décembre l'association qui soutenait sa famille dans les recherches.

Un soulagement après plus deux semaines d’angoisse. Mohammed, un garçon autiste de 15 ans vivant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), a été retrouvé sain et sauf en Suisse, a appris CNEWS mardi 5 décembre de Secur'autisme, une association proche de la famille.

L'adolescent avait fugué de son domicile à 4h du matin dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 novembre.

«Pour le moment, nous savons que Mohammed a été interpellé dans un train en direction de la Suisse le jour même de sa fugue par un contrôleur, puis emmené dans un hôpital psychiatrique où il est depuis 18 jours», a indiqué sur Facebook l'association Secur'autisme, qui a soutenu la famille dans les recherches.

Le jeune garçon doit être rapatrié

Pour l'heure, le jeune garçon se trouve toujours en Suisse. L'association cherche un moyen de le rapatrier en France afin qu'il puisse retrouver sa mère et ses proches : «S’il est à Genève, ou même dans d'autres cantons, n’hésitez pas à nous contacter si on peut faciliter les choses», a proposé l'association Autisme Genève, dans les commentaire d'un post LinkedIn annonçant la bonne nouvelle.

La nuit de sa disparition, le jeune garçon est sorti de son domicile situé entre les arrêts de métro Mairie d’Ivry et Pierre-et-Marie-Curie. Il avait été aperçu pour la dernière fois dimanche 19 novembre dans un magasin du centre commercial Belle-Épine à Thiais (Val-de-Marne).

«Il a malheureusement l’habitude de disparaître, malgré les protections que sa mère met en place (...). Généralement on le retrouve le lendemain, là c’est trop», nous avait confié Lynda Fekiri, co-présidente du collectif Secur'autisme, indiquant que la mère a un second enfant autiste et asthmatique.

Le jeune garçon fugue souvent depuis le confinement

Elle a notamment évoqué la dernière disparition de Mohammed en septembre dernier : «Même lorsqu'il est pris en charge par les institutions, il se sauve», s'est-elle désolée, indiquant qu'il avait déjà disparu malgré la présence de sa psychomotricienne, ou encore dans un hôpital où il avait été pris en charge.

Mohammed mesure 1,85m. Il est autiste non-verbal, ne sait donc pas parler, et ne sait ni lire, ni écrire. Lors de sa disparition, il portait un pantalon noir et gris, un manteau noir et des baskets de couleur bleue.

Sa mère et Lynda Fekiri était très inquiètes. Toutes les affaires de l'adolescent sont marquées avec son prénom, son nom de famille, et le numéro de téléphone de sa maman : «S’il avait été retrouvé comme d’habitude, au commissariat ou à l’hôpital, on aurait déjà reçu un appel», s'était inquiétée la co-présidente du collectif né quelques mois après la découverte du jeune Kelyan, un jeune homme autiste de 22 ans, retrouvé mort en 2021 dans un abri de toxicomanes sur le boulevard de La Villette, dans le 19e arrondissement de Paris.