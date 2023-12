SUV à Paris : vers un triplement des tarifs de stationnement ?

Ce vendredi, Anne Hidalgo a annoncé qu’un triplement des tarifs de stationnement pour les SUV sera proposé par la Ville de Paris lors de la votation du 4 février prochain. Cette initiative a pour but d’accélérer la transition écologique et d’améliorer la sécurité routière.

Une note salée pour les propriétaires de SUV ? Le 4 février prochain, la Ville de Paris organisera une deuxième votation citoyenne après celle sur les trottinettes en libre service d’avril dernier. Cette fois-ci, la mairie s’intéresse au stationnement des SUV lourds. Et ce vendredi, Anne Hidalgo a annoncé que, lors de cette seconde votation, la mairie de Paris proposera un triplement des tarifs de stationnement pour les voitures hautes et lourdes dites SUV.

Lors de ce vote, une question sera posée aux Parisiens : «Pour ou contre la création d’un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes ?». Face à cela, l’adjoint aux mobilités David Belliard (EELV) précise que si la réponse est «oui», les conducteurs de SUV devront s’acquitter d’un tarif horaire de 18 euros pour les arrondissements centraux et de 12 euros pour les arrondissements extérieurs.

«Plus c’est gros, plus ça pollue»

Concrètement, quels sont les seuils de poids pour appliquer ces tarifs ? Selon Anne Hidalgo, ils seront fixés à «1,6 tonne pour les véhicules thermiques et hybrides» et «2 tonnes pour les véhicules électriques» qui, «avec leur système de freinage et les pneus qui émettent beaucoup de particules fines», restent malgré tout «polluants». «En cas de victoire du oui à cette question, ne seront pas concernés les résidents parisiens et professionnels», ni les personnes handicapées qui possèdent les justificatifs, a-t-elle indiqué. Par ailleurs, elle précise que la gratuité du stationnement sera maintenue pour tous les véhicules la nuit et le dimanche.

Selon Anne Hidalgo, cette initiative de la mairie de Paris «vise à accélérer cette transition écologique dans laquelle nous nous attaquons à la pollution de l’air». Car, pour l’élue socialiste, «plus c’est gros, plus ça pollue». Par ailleurs, le projet de la mairie a aussi pour but d’améliorer «la sécurité routière». Pour la maire de Paris, plus le véhicule est imposant et plus il y a des risques d’accident, «notamment pour les enfants ou les publics fragiles». Mais cette initiative a aussi pour objectif de «mieux partager l’espace public qui n’est pas gratuit», souligne Anne Hidalgo.

«À peu près 10% du parc»

Combien de véhicules sont concernés ? Selon David Belliard, les voitures thermiques et hybrides de plus de 1,6 tonne représentent «à peu près 10% du parc». A périmètre constant, sur environ 70.000 tickets de stationnement de voiture générés chaque jour dans la capitale, 7.000 SUV seraient donc concernés, a-t-il précisé à l'AFP. A en croire Anne Hidalgo, les hausses de tarifs pourraient apporter des recettes supplémentaires pour la ville. Celles-ci pourraient s'élever à 35 millions d'euros. Concernant la votation du 4 février prochain, la secrétaire générale adjointe de la Ville Laurence Girard indique qu’elle se déroulera dans 36 lieux de vote et uniquement en physique, sans procuration ni vote électronique.