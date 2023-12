«Merci pour votre mention mais je ne gère pas les transports franciliens» : interpellée sur les problèmes du métro, la réponse d’Anne Hidalgo devient virale

Interpellée ce samedi 9 décembre par un internaute dans une story postée sur Instagram montrant le quai bondé d'un métro dans la capitale, la maire de Paris Anne Hidalgo s'est dédouanée d'une quelconque responsabilité dans la gestion des transports franciliens, renvoyant ainsi la balle à Valérie Pécresse.

Une pique visée. Alors qu'elle avait été identifiée dans une story sur Instagram ce samedi 9 décembre, par un usager du métro qui semblait lui reprocher la foule présente sur le quai du métro 7 à Paris, Anne Hidalgo a nié toute responsabilité et renvoyé la balle à la présidente d'Ile-de-France Mobilités et de la région Ile-de-France Valérie Pécresse.

En effet, l'édile de Paris a répondu «Merci pour votre mention, mais je ne gère pas les transports franciliens, même à Paris. Pour tout ce qui touche aux transports, c'est la région Ile-de-France qui est à la manœuvre dont sa présidente Valérie Pécresse», à l'internaute, qui lui avait envoyé une photo des gens serrés sur un quai en gare de Châtelet-Les-Halles.

Ce dernier - avec qui CNEWS a pu s'entretenir - s'est ensuite excusé pour la confusion auprès de la maire de Paris, et a finalement répondu avec humour en renvoyant une photo du ciel accompagné de la mention : «Pour me faire pardonner @annehidalgo, voici une story de la beauté de Paris».

L'échange, repris en capture d'écran vidéo sur Instagram et surtout TikTok sont rapidement devenus viraux. Hébergée sur le compte de l'internaute, le contenu a déjà été vu par plus de 419.000 personnes.

Des différents entre Ville et Région

Cette pique intervient quelques jours après une énième mise au point par médias interposés entre Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, concernant cette fois-ci l'abaissement futur de la vitesse sur le boulevard périphérique parisien à 50 km/h, annoncé par Paris mercredi 22 novembre dernier.

Invitée sur le plateau de C à Vous ce vendredi 8 décembre, la présidente de la région Ile-de-France avait fustigé une décision qui impacterait «les travailleurs de la nuit et du petit matin, les personnes qui travaillent en horaires décalées, dont des conducteurs de bus et métro», estimant que «compte tenu de la difficulté que nous avons dans les recrutements, rajouter une contrainte pour les travailleurs du petit matin, pour cette France qui se lève tôt, me paraît profondément injuste», selon Valérie Pécresse.

La présidente de région avait également qualifié Anne Hidalgo de «maire absente» dans un message posté sur X le 23 novembre dernier, faisant suite à l'interview de la maire de Paris dans laquelle cette dernière alertait sur le fait que la ville hôte ne sera «pas prête» concernant la gestion des transports pour les JO de 2024, prévus à l'été prochain en France.