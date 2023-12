Frédéric Beigbeder accusé de viol : ce que l'on sait

L’écrivain Frédéric Beigbeder a un temps été placé en garde à vue, ce mardi 12 décembre, dans un commissariat de Pau (Pyrénées-Atlantiques) a appris CNEWS auprès du procureur de la République, Rodolphe Jarry. Le romancier est entendu sur des accusations de viol. Sa garde à vue a été levée dans la journée.

Ce mardi 12 décembre, l’écrivain Frédéric Beigbeder, 58 ans, a été convoqué et placé depuis 9h en garde à vue dans un commissariat de Pau (Pyrénées-Atlantiques), a appris CNEWS auprès de Rodolphe Jarry, procureur de la République de Pau.

L’écrivain, âgé de 58 ans, est entendu «dans le cadre d’une enquête préliminaire». Pour l’heure, le procureur précise qu’il ne peut pas en dire plus. «Je communiquerai en temps utiles», a-t-il indiqué.

Dans un communiqué, le procureur de Pau a affirmé que «le 23 juillet 2023, une femme se présentait au commissariat de police de Pau afin de déposer plainte contre Frédéric Beigbeder pour des faits de viol». Par conséquent, «une enquête préliminaire était ouverte de ce chef par le parquet de Pau et confiée au commissariat de police».

Le magistrat Rodolphe Jarry a également ajouté que l’enquête doit se poursuivre «notamment aux fins d’accomplir certains actes sollicités par le conseil de Frédéric Beigbeded», précisant que «la mesure de garde à vue de ce dernier a donc été levée».

Pour l’heure, le parquet de Pau n’entend pas «livrer de plus amples détails sur les faits considérés». Néanmoins, Rodolphe Jarry a rappelé que Frédéric Beigbeder «bénéficie de la présomption d’innocence», toujours dans le cadre de cette enquête.

En pleine vague «MeToo», l'ex-directeur de la rédaction du magazine Lui s'était vu reprocher son inaction dans l'affaire PPDA, ainsi que son soutien à Roman Polanski face à ce qu'il décrivait comme une «meute de hyènes en roue libre» aux Césars 2020.

S’ajoute à cela sa tardive condamnation des agissements de son «ami» Gabriel Matzneff, accusé de viol de mineurs.

En 2008, Frédéric Beigbeder avait été arrêté en plein Paris pour consommation et détention de cocaïne. Il avait fait son mea culpa en juin 2022 dans une tribune à l'Obs, où il disait avoir «dit adieu à la coke», devenue «une drogue de vieux ringards», et «écrire light, sobre et à jeun».

Il y a quelques mois, il martelait avoir désormais «complètement changé de vie» dans son havre basque de Guéthary où il vit depuis 2017 avec sa troisième épouse Lara Micheli, photographe, et leurs deux jeunes enfants.