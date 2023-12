Rennes : une collégienne de 12 ans menace sa professeure avec un couteau

Une collégienne de 12 ans a été confiée à la police après avoir menacé son enseignante avec un couteau au collège des Hautes-Ourmes, situé dans le sud de Rennes.

Une communauté éducative sous le choc. Ce mercredi 13 décembre, une enseignante du collège des Hautes-Ournes, à Rennes (Ille-et-Vilaine), a été menacée en plein cours d'anglais par une de ses élèves, âgée de 12 ans et armée d'un couteau.

La jeune collégienne a par la suite été maîtrisée par le personnel de l'établissement scolaire, avant d'être confiée à la police. Pour l'heure, les raisons de son geste sont inexpliquées.

Dans un communiqué, le procureur de Rennes Philippe Astruc, a indiqué que l'élève, née en 2011 à Marseille, serait venue «avec l’intention semble-t-il de tuer sa professeur d’anglais». Ce dernier a également indiqué qu'une enquête «criminelle» avait été ouverte et confiée à la Sûreté départementale de Rennes.

Une cellule d'écoute mise en place

Peu de temps après l'agression, survenue dans la matinée, le recteur de l'académie de Rennes Emmanuel Ethis s'est rendu «immédiatement sur place pour accompagner l’équipe et veiller à la prise en charge des élèves et des personnels», comme l'a indiqué le rectorat sur X, qui a tenu à préciser qu'il n'y avait pas de blessé et qu'une cellule d'écoute avait été mise en place.

Face à cet incident gravissime, la direction de l'établissement a décidé d'interrompre les cours et de confiner les élèves en classe.