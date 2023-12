Projet de loi immigration rejeté : Emmanuel Macron appelle à un «compromis intelligent» au service «de l'intérêt général»

En pleines discussions sur le projet de loi immigration, Emmanuel Macron a appellé ce vendredi, depuis Bruxelles, à un «compromis intelligent» au service «de l'intérêt général».

Emmanuel Macron a souhaité vendredi un «compromis intelligent» sur le projet de loi immigration, rejeté lundi par l'Assemblée et désormais au cœur d'intenses négociations entre le gouvernement et la droite, dont l'issue divise ministres et majorité.

«Je veux ici dire l'immense responsabilité qui a été prise par deux forces historiques de gouvernement, et je dis historique parce qu'elles ont décidé de ne plus l'être en ne venant pas aux rencontres de Saint-Denis et en faisant le choix de voter avec la France insoumise et le Rassemblent national. Les Républicains et le parti socialiste ont refusé tout dialogue», a déclaré le président de la République. «Vous voyez, moi, j'essaye d'être cohérent», a ajouté Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat, qui avait souhaité parvenir «vite» à un accord, a remis un coup de pression depuis Bruxelles sur sa Première ministre Elisabeth Borne, qui consulte tous azimuts depuis le début de la semaine. «J'ai assumé l'utilisation de l'article 49-3 pour le vote final sur une loi des retraites qui a été une des plus débattues de la Ve République. Ce ne serait pas sérieux de passer un texte sensible en 49-3 alors que les oppositions ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de débat», a rapporté le chef de l’État depuis Bruxelles.

«Je suis pour le résultat et pour le pragmatisme»

«Maintenant, moi, je suis pour le résultat et pour le pragmatisme. Notre pays a besoin d'améliorer ses règles pour mieux lutter contre l'immigration illégale, les trafiquants, et pour tous ceux qui profitent de la misère du monde et qui affaiblissent notre système en mettant trop de pression sur lui», a ajouté le président de la République.

Selon lui, les Français plébiscitent les éléments clés qui sont dans le projet du gouvernement. «C'est pour ça que j'ai demandé à la Première ministre, au ministre de l'Intérieur, et à l'ensemble des forces, de finaliser dans les prochains jours un dialogue et d'essayer d'avoir une commission mixte paritaire qui permettra ensuite d'aller au vote», a précisé Emmanuel Macron.

Ce dernier ne souhaite pas faire de la politique fiction. «Ce que je sais, c'est qu'il y a un gouvernement qui est au travail, il y a un ministre qui n'a pas ménagé sa peine, une majorité qui ne s'est jamais divisée et un travail qui est en cours», a ajouté le président depuis Bruxelles.

«Je rappellerais aussi qu'il ne faut pas séparer ce que nous sommes en train de faire en France de ce que nous avons bâti et ce que nous sommes en train de faire en Europe. Nous avons obtenu des résultats en améliorant la protection de nos frontières extérieures, le lien avec les pays d'origine et de transits», a conclu le chef de l’État.