Projet de loi immigration : «Ce texte amuse la galerie mais il ne règlera quasiment rien», selon Nicolas Dupont-Aignan

Invité de La Grande Interview de CNEWS et Europe 1 ce vendredi 15 décembre, le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan est revenu sur le projet de loi immigration.

Alors que le projet de loi immigration porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été rejeté par les députés de l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire doit se réunir afin de trouver un compromis sur des mesures communes pour faire passer le texte. À cet égard, Nicolas Dupont-Aignan estime qu'il s'agit d'un texte «qui amuse la galerie» et qui ne réglera «quasiment rien».

«Ce texte amuse la galerie, ce texte est mieux que rien, du moins la version du Sénat, mais ce texte, pour être très franc, ne réglera quasiment rien, et je pèse mes mots. Ce texte est une addition de petites mesurettes, mais qui ne traite pas la cause profonde de la submersion migratoire, et j'emploie le mot à dessein, qui concerne la France mais aussi toute l'Europe», a martelé le président de Debout la France.

Reprendre la maîtrise nationale sur l'immigration

Selon Nicolas Dupont-Aignan, la raison de l'inefficacité de ce texte est simple : il ne sert a rien de «modifier la loi française», quand ce sont «des juges européens, des commissaires non élus, qui décident de qui entre chez nous». Pour l'élu, il est donc nécessaire de reprendre «la maîtrise nationale» concernant l'immigration, sans quoi on peut «voter toutes les lois de la Terre», elles n'auront «aucun effet».

«Quand vous avez une CEDH, ou pire, la Cour de Justice de l'Union européenne, qui applique des directives qui vous obligent à ne pas expulser, cela ne sert à rien», conclut Nicolas Dupont-Aignan.